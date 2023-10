PROVACI ANCORA TRUMP - MENTRE “THE DONALD” È IN TRIBUNALE A NEW YORK, LA CORTE SUPREMA HA RESPINTO UNA CAUSA CHE PUNTAVA A SILURARLO DALLA CORSA ALLA CASA BIANCA PER IL SUO RUOLO NELL'ATTACCO A CAPITOL HILL – OGGI L'ESITO DELLA PRIMA GIORNATA DEL PROCESSO PER FRODE CHE TRUMP DEFINISCE: “UNO SHOW HORROR, UNA FARSA. LA PM E' RAZZISTA E IL GIUDICE UNA CANAGLIA..."

1-TRUMP, PROCESSO CIVILE E' UNA FARSA, UNO SHOW HORROR

(ANSA) - "Questa e' la continuazione della piu' grande caccia alle streghe", "una truffa e una farsa", uno "show horror": lo ha detto con tono e aria di sfida Donald Trump prima dell'inizio del processo civile a Ny, definendo la pm "razzista" e il giudice "canaglia".

2-TRUMP "SALVATO" DALLA CORTE SUPREMA: "PUÒ RICANDIDARSI"

Francesca Salvatore per www.ilgiornale.it

Trump ottiene una piccola gioia mentre a New York attende l'esito della prima giornata del processo che lo vuole colpevole di frode assieme ai suoi figli. Mentre il magnate si trova presso il tribunale civile della Grande Mela, la Corte Suprema ha respinto una causa che puntava a silurarlo dalla corsa alla Casa Bianca per il suo ruolo nell'attacco a Capitol Hill.

Il massimo tribunale costituzionale Usa ha bocciato senza commenti né motivazioni, infatti, il ricorso di John Anthony Castro, uno sconosciuto candidato alle primarie dei repubblicani, basato sul XIV Emendamento della Costituzione.

Ad onor del vero, ad aprire la possibilità di ricorrere a questo caso specifico contemplato dalla Costituzione, erano stati William Baude e Micheal Stoke Paulsen, due "teste d'uovo" di stampo conservatore che avevano pubblicato le loro ipotesi sulla celebre University of Pennsylvania Law Review.

[…] Castro, classe 1983, è un commercialista del Texas che aveva presentato la sua ipotesi ad un tribunale della Florida, che a giugno l'aveva poi bocciata. E così Castro è ricorso in appello, proseguendo la battaglia contro il "falso profeta" Donald Trump, come lo ha più volte definito. La Costituzione, tuttavia, non specifica come far rispettare questo divieto, applicato solo due volte dalla fine dell'Ottocento, quando divenne un'arma potente contro gli ex confederati, rei di aver tradito l'Unione optando per la secessione.

L'animo del provvedimento serviva, dunque, a silurare politicamente i candidati pro-insurrezione che, in un futuro prossimo, avrebbero potuto ottenere un certo seguito elettorale, godendo di una popolarità schiacciante.

Castro ha, invece, voluto ribaltare l'ottica, sostenendo come la norma serva a proteggere quelli come lui, che vanno protetti politicamente, mentre "Trump sarebbe il tipo di persona che hanno deciso [I Costituenti, ndr] di squalificare".

Nei documenti consegnati al tribunale e all'Alta Corte, Castro ha inoltre insistito su una precisa argomentazione, ovvero, sul fatto che un candidato alla presidenza abbia tutto il diritto di ricorrere contro uno sfidante se ritiene che possa essere danneggiato in fatto di diminuzione dei voti/fondi ottenuti, o se si possa profilare un'ineleggibilià sulla base di azioni inconciliabili con la Costituzione. […]

