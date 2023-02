E’ PARTITA L’OPERAZIONE PER ACCOMPAGNARE AI GIARDINETTI NONNO SILVIO - DOPO LE FRASI SU ZELENSKY IL PPE LO SCARICA CON LA SPONDA DI MELONI CHE VUOLE FAVORIRE UN’USCITA DI SCENA SOFT DI BERLUSCONI (OGGI A MILANO È ATTESA LA SENTENZA DI PRIMO GRADO NEL PROCESSO RUBY TER) – COME DAGO-RIVELATO A DONNA GIORGIA FA GOLA IL PARTITO POPOLARE EUROPEO. MA C'È LO SCOGLIO RAPPRESENTATO DAL CAV E DA FORZA ITALIA, IL PARTITO DI RIFERIMENTO DEL PPE IN ITALIA. L’ASSE CON IL PRESIDENTE DELL'EUROPARLAMENTO, METSOLA E GLI ELOGI DEL "NEW YORK TIMES": "MELONI E’ STATA CAPACE DI RIDURRE AL MINIMO I DANNI CAUSATI DALLE SCHEGGE VAGANTI PRESENTI NELLA MAGGIORANZA. E ORA L'EUROPA..." – DAGOREPORT