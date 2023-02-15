andrea orlando maurizio crippa
PSICODRAMMA DEM! L'ANALISI DELLA (ENNESIMA) DISFATTA DI ANDREA ORLANDO: “DIVISI NON SOLO SI PERDE MA NON SI PORTA NEANCHE LA GENTE A VOTARE. LE DUE OPA DI M5S E TERZO POLO SONO STATE BLOCCATE...” – E PARTE LO SPERNACCHIAMENTO SOCIAL - “MANCO UNITI VINCEVATE, MA CHE OPA, MA DI COSA PARLATE, MAGARI SIETE SOLO BOLLITI NO?” – L’EX MINISTRO INSISTE: “DOVE SONO QUELLI CHE VOLEVANO CHE APPOGGIASSIMO LA MORATTI “PERCHÉ COSÌ SI SPACCA LA DESTRA?” – E MAURIZIO CRIPPA DEL "FOGLIO" LO INFILZA: “L’HA SPACCATA MAJORINO LA DESTRA, COI 5 STELLE…”-
CHE CE FREGA DEL BANANA, NOI C'AVEMO LA CIA! – IL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, GIOVANBATTISTA FAZZOLARI, MINIMIZZA SULLE SPARATE PRO-PUTIN DI BERLUSCONI: “LA MELONI È L'UNICA CHE GARANTISCE LAPOSIZIONE ITALIANA SULLA GUERRA. SIAMO L'UNICO INTERLOCUTORE AFFIDABILE PER L'AMERICA. SE SALTIAMO NOI A CHI SI AFFIDA IL DEEP STATE?” – POI IL BRACCIO DESTRO DELLA “DUCETTA” TOGLIE LA SICURA E SPARA SUI VERTICI RAI: “CON SANREMO LA RAI HA TOCCATO IL FONDO. PERCHÉ SCEGLIERE PROPRIO LA FERRAGNI, CHE NON HA MAI NASCOSTO LE SUE ANTIPATIE VERSO GIORGIA MELONI?” – “ADESSO LA GOVERNANCE DI VIALE MAZZINI NON È UNA PRIORITÀ, PRIMA O POI INTERVERREMO…” –
"LO STOP ALLE AUTO DIESEL E BENZINA NEL 2035? UNA DECISIONE FOLLE CONTRO L’ITALIA A VANTAGGIO DELLE IMPRESE E DEGLI INTERESSI CINESI. IDEOLOGIA, IGNORANZA O MALAFEDE?" - SALVINI E PICHETTO FRATIN TUONANO CONTRO LA DECISIONE DELL’EUROPARLAMENTO. DITE AI DUE MINISTRI CHE LO STESSO GOVERNO AVEVA DATO LO SCORSO NOVEMBRE VIA LIBERA ALLA MISURA IN QUESTIONE - IL PD: "STRUMENTALIZZATA POLITICAMENTE UNA DISCUSSIONE FONDAMENTALE PER IL FUTURO DELL’INDUSTRIA ITALIANA ED EUROPEA"
E’ PARTITA L’OPERAZIONE PER ACCOMPAGNARE AI GIARDINETTI NONNO SILVIO - DOPO LE FRASI SU ZELENSKY IL PPE LO SCARICA CON LA SPONDA DI MELONI CHE VUOLE FAVORIRE UN’USCITA DI SCENA SOFT DI BERLUSCONI (OGGI A MILANO È ATTESA LA SENTENZA DI PRIMO GRADO NEL PROCESSO RUBY TER) – COME DAGO-RIVELATO A DONNA GIORGIA FA GOLA IL PARTITO POPOLARE EUROPEO. MA C'È LO SCOGLIO RAPPRESENTATO DAL CAV E DA FORZA ITALIA, IL PARTITO DI RIFERIMENTO DEL PPE IN ITALIA. L’ASSE CON IL PRESIDENTE DELL'EUROPARLAMENTO, METSOLA E GLI ELOGI DEL "NEW YORK TIMES": "MELONI E’ STATA CAPACE DI RIDURRE AL MINIMO I DANNI CAUSATI DALLE SCHEGGE VAGANTI PRESENTI NELLA MAGGIORANZA. E ORA L'EUROPA..." – DAGOREPORT
DAGOREPORT! MELONI D’EUROPA - A GIORGIA IL PARTITO DEI CONSERVATORI STA STRETTO E LE FA GOLA IL PARTITO POPOLARE EUROPEO. MA SULLA SUA ROTTA C'È UNO SCOGLIO: IL SOSTEGNO AL SUO INGRESSO DI BERLUSCONI E DI FORZA ITALIA, IL PARTITO DI RIFERIMENTO DEL PPE IN ITALIA. MA LEI PUNTA SULL'AIUTO DELLA PRESIDENTE DELL'EUROPARLAMENTO, METSOLA, CHE SBARCA A ROMA QUESTO VENERDÌ. IN CAMBIO, LA DUCETTA LE ASSICUREREBBE IL SUO APPOGGIO, DOPO LE PROSSIME EUROPEE, PER FARLA SUCCEDERE AD URSULA VON DER LEYEN COME PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA (ECCO PERCHÉ MACRON E SCHOLZ L’HANNO ISOLATA…)