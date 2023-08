25 ago 2023 19:42

PUIGDEMONT PASSA ALL'INCASSO - IL LEADER INDIPENDENTISTA CATALANO È DETERMINANTE PER FORMARE UNA MAGGIORANZA DI GOVERNO IN SPAGNA E NE APPROFITTA. IN CAMBIO DEL SOSTEGNO AL PREMIER USCENTE, PEDRO SANCHEZ, CHIEDE L’AMNISTIA PER TUTTI I NAZIONALISTI FINITI IN GALERA. L’ACCORDO PER FORMARE L’ESECUTIVO SEMBRA VICINO – NUNEZ FEIJOO, INCARICATO DAL RE FELIPE DI CERCARE UNA MAGGIORANZA, NON HA POSSIBILITÀ: HA IMBARCATO I NEO-FASCI DI VOX, NEMICI GIURATI DEI MOVIMENTI INDIPENDENTISTI (CHE VOGLIONO ABOLIRE PER LEGGE)