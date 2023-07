LA PUMMAROLA 'NCOPPA AI FESSI – CINQUE “GRETINI” DEL COLLETTIVO AMBIENTALISTA “ULTIMA GENERAZIONE” SI SONO TIRATI ADDOSSO DELLA SALSA DI POMODORO DAVANTI AL BATTISTERO DI FIRENZE – DOPO ALCUNI MESI DAL MEMORABILE BLITZ NEL QUALE IMBRATTARONO PALAZZO VECCHIO (E IL SINDACO NARDELLA LO RIPULÌ) GLI ECO-VANDALI TORNANO A COLPIRE, SPRECANDO PURE DEL CIBO...

Attivisti di Ultima Generazione si sono cosparsi il corpo di salsa di pomodoro di fronte al Battistero di Firenze, srotolando poi uno striscione con scritto “Non paghiamo il fossile”. Alla fine sono cinque le persone denunciate. È accaduto nella mattina di lunedì 3 luglio. Il gruppo non ha imbrattato direttamente il Battistero in piazza del Duomo ma sostanza rossa è caduta sulla pavimentazione esterna.

È questo un nuovo blitz dopo quello di marzo, quando venne imbrattato il muro di Palazzo Vecchio con intervento diretto del sindaco Dario Nardella che bloccò lui stesso gli attivisti. Nel caso del Battistero è intervenuta in pochissimi minuti la Polizia Municipale. Cinque gli attivisti: quattro di loro sono stati subito condotti al comando di via delle Terme. L’ultimo è rimasto seduto e si è disteso anche davanti al Battistero. È stato quindi trascinato via dai vigili “mentre effettuava resistenza passiva nonviolenta”.

Subito intervenuta anche l’Opera del Duomo, che sovrintende agli importanti monumenti conosciuti in tutto il mondo. Il personale afferma che per l’odore la sostanza sparsa sembra salsa di pomodoro. Tanti i turisti che a quell’ora già affollavano piazza del Duomo e che si sono fermati per guardare costa stava accadendo. […]

Dopo il blitz sono state avviate da Alia le operazioni di pulitura con acqua e sapone e in pochi minuti la salsa di pomodoro è stata rimossa dalle pietre della piazza. Il sindaco di Firenze Dario Nardella è intervenuto sul nuovo blitz di Ultima Generazione: “Credo che la battaglia sull'emergenza ambientale sia una battaglia da fare tutti insieme, cittadini istituzioni e società civile. Tuttavia credo che attaccare anche solo simbolicamente, senza danni materiali a differenza di quanto accadde con Palazzo Vecchio, il patrimonio culturale sia un messaggio sbagliato”. […]

