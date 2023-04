Estratto dell’articolo di Paola Di Caro per il “Corriere della Sera”

BERLUSCONI INAUGURA LA SEDE DI FORZA ITALIA A MILANO CON LICIA RONZULLI E ALESSANDRO CATTANEO

[…] Mai senza Berlusconi, quindi. Ed è la sensazione di un futuro completamente nebuloso quella che arriva da detti e non detti dei parlamentari azzurri che ieri hanno vissuto un’altra giornata tra sconforto e speranza. La leucemia di cui nessuno o quasi sapeva […]. E le visite di figli, fratello, amici storici, che in serata mandavano messaggi rassicuranti, hanno spostato almeno per un po’ il temuto momento in cui il partito più personale e longevo della storia italiana avrebbe perso il suo leader. E, sostanzialmente, la sua essenza. Non c’è nessuno che in queste ore non ammetta che «Forza Italia è Berlusconi, mai si è pensato a cosa sarebbe senza di lui, ed è naturale chiedersi se avrebbe la forza di resistere».

silvio berlusconi convention di forza italia

Per tante ragioni. Prima fra tutte, perché appunto l’identificazione tra partito e leader è totale. Poi per una ragione anche economica. FI è esposta per 90 milioni di euro di fidejussioni nei confronti dello stesso fondatore: se lui non ci fosse più […] la famiglia continuerebbe a sostenere il partito o ne decreterebbe di fatto il fallimento?

Poi c’è il tema della catena di comando. Per statuto […] la figura del coordinatore che oggi è il ruolo di Antonio Tajani non esiste, e non avrebbe quindi il ministro degli Esteri potere di convocare organi o prendere decisioni autonome. Chi invece fa parte dell’area governista teme che uno strappo potrebbe arrivare proprio dai falchi, i senatori che rispondono alla presidente del gruppo Ronzulli e guardano alla Lega per un rapporto privilegiato. […]

silvio berlusconi convention di forza italia

[…] un altro tema è quello della linea politica: FI, come dice Mulè, deve rimanere «intatta nella sua identità» e occupare un suo spazio nell’area moderata in modo indipendente, o convergere magari in un partito repubblicano al quale potrebbe pensare la Meloni, o lo stesso Salvini? E chi lo deciderebbe? Tajani […] intanto conferma la convention azzurra prevista a maggio a Milano, poi dice che partirà il tesseramento. […]

antonio tajani silvio berlusconi convention di forza italia

C’è chi lo vuole per mantenere vivo il partito e chi lo teme: «Se l’aria che tira è quella delle ultime settimane — dice uno dei falchi — non c’è nessuna voglia di tenere assieme FI, ma di prenderselo per sé e i propri amici. E allora succederà che ognuno cercherà riparo altrove per conto proprio: chi con la Lega, chi con FI, chi col Terzo polo». Se avvenisse la deflagrazione, si porrebbe anche il tema del simbolo, oggi custodito dall’ex parlamentare Alfredo Messina, uomo Fininvest e vicino alla famiglia. […]

SILVIO BERLUSCONI FORZA ITALIA 9 silvio berlusconi saluta i giovani di forza italia foto di bacco (4) silvio berlusconi al quirinale silvio berlusconi saluta i giovani di forza italia foto di bacco (2)