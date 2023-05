11 mag 2023 15:21

PUR DI ROMPERE I COJONI ALLA MELONI, RAMPELLI SI RISCOPRE AMBIENTALISTA – IL “GABBIANO”, EX “PADRINO” POLITICO DELLA PREMIER, È IMPEGNATO IN UNA BATTAGLIA A TUTTO SPIANO CONTRO LA DUCETTA. E PER PORTARLA AVANTI, HA CRITICATO PURE L’ATTO DI MAGGIORANZA SUL NUCLEARE: “QUESTO NON È IL MODELLO DI SVILUPPO DI FRATELLI D'ITALIA. LE CENTRALI DI QUARTA GENERAZIONE NON ESISTONO” – ESTROMESSO DALLE CARICHE CHE CONTANO, ORA ROSICA: VOLEVA FARE IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E GLI HANNO PREFERITO ADDIRITTURA PICHETTO…