PURE LA REGINA FA UN ALTRO MESSAGGIO ALLA NAZIONE A SORPRESA: QUESTI ARZILLI VECCHIETTI RUBANO IL LAVORO AI DIVI DELLA TV - ELISABETTA SU INSTAGRAM PUBBLICA IL VIDEO DI UNA CANDELA, UN PO' POVERELLO, ACCOMPAGNATO DA UN SUO AUDIO SULLA PASQUA, NON SOLO NELLA RELIGIONE CRISTIANA: ''QUEST'ANNO LA PASQUA SARÀ DIVERSA PER MOLTI NOI. MA STANDO LONTANI, MANTENIAMO AL SICURO GLI ALTRI. NON SAREMO SOPRAFFATTI DAL CORONAVIRUS''

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