PURE LA REGINA FA UN ALTRO MESSAGGIO ALLA NAZIONE A SORPRESA: QUESTI ARZILLI VECCHIETTI RUBANO IL LAVORO AI DIVI DELLA TV - ELISABETTA SU INSTAGRAM PUBBLICA IL VIDEO DI UNA CANDELA, UN PO' POVERELLO, ACCOMPAGNATO DA UN SUO AUDIO SULLA PASQUA, NON SOLO NELLA RELIGIONE CRISTIANA: ''QUEST'ANNO LA PASQUA SARÀ DIVERSA PER MOLTI NOI. MA STANDO LONTANI, MANTENIAMO AL SICURO GLI ALTRI. NON SAREMO SOPRAFFATTI DAL CORONAVIRUS''-
MI SCAPPA IL VIDEOMESSAGGIO - C'ERA TALMENTE TANTA GENTE IN GIRO CHE MATTARELLA È STATO COSTRETTO A FARE GLI AUGURI A SORPRESA AGLI ITALIANI, IN REALTÀ PER DIRE LORO DI TENERE DURO ANCORA QUALCHE SETTIMANA PER NON BUTTARE NEL SECCHIO I RISULTATI OTTENUTI FINORA - ''SARÀ PASQUA IN SOLITUDINE, ANCHE PER ME. LA VITTORIA PUÒ ESSERE VICINA SE RISPETTIAMO LE MISURE DI COMPORTAMENTO''
CI AVETE FATTO CASO? NEL SUO PIROTECNICO INTERVENTO, A PROPOSITO DEL FAMIGERATO MES, CONTE HA SPARATO SOLO CONTRO SALVINI E MELONI E NON HA MENZIONATO SILVIO BERLUSCONI. SI È LIMITATO A PRONUNCIARE “GOVERNO DI CENTRODESTRA” - L’AVVOCATO DI PADRE PIO HA SPOSATO L’IDEA DEL SUO RASPUTIN ROCCO CASALINO: LA CONQUISTA DEI VOTI PARLAMENTARI DI FORZA ITALIA, DATO CHE A MAGGIO RENZI DOVREBBE TOGLIERE LA FIDUCIA AL GOVERNO…
FLASH! – IL RASPUTIN DI PALAZZO CHIGI, ALIAS ROCCO CASALINO, HA COMMISSIONATO UN SONDAGGIO SULL’INTERVENTO TELEVISIVO DEL SUO SCHIAVO IMPOCHETTATO: E’ CONVINTISSIMO CHE LA PIROTECNICA PERFOMANCE PORTERA’ TANTI CONSENSI A COMBAT CONTE…
LA VERSIONE DI MUGHINI - ADDIO, AMICO LEALE E CORAGGIOSISSIMO. MI ARRIVA ADESSO LA NOTIZIA TRISTISSIMA DI LUCIANO PELLICANI, UN NOME CHE PROBABILMENTE DICE POCO AGLI ODIERNI FREQUENTATORI DEI SOCIAL. PER TUTTA LA VITA HA AFFRONTATO DI PETTO A SCIABOLA SGUAINATA LO STRADOMINIO DELLA CULTURA COMUNISTA, COSA CHE GLI COSTÒ SOLITUDINE INTELLETTUALE E PROFESSIONALE
TWITTAROLI IN ESTASI PER LA SFURIATA DI CONTE - ''CHI HA BISOGNO DI IMMAGINAZIONE O SITI PORNO QUANDO SI PUÓ ORGASMARE VEDENDO IN LOOP GIUSEPPI FUCKING CONTE ASFALTARE SALVINI E MELONI IN DIRETTA NAZIONALE'' - ''A MENTE FREDDA POSSO DIRE CHE IL MOMENTO DEI NOMI E COGNOMI È EQUIPARABILE AI MONDIALI 2006 AL RIGORE DI GROSSO'' - ''CONTE ANNUNCIA LA RIAPERTURA DELLE LIBRERIE. PUNTA A TENERE SALVINI IN CASA''