TUTTI RIMANDATI IN "GRAMMATICA POLITICA" - DA BRUXELLES A ROMA IN QUESTA CAMPAGNA ELETTORALE TUTTI HANNO SMARRITO L'ABC DELLE REGOLE POLITICHE - DALLE INGERENZE DELLA VON DER LEYEN AL CONGRESSO ANTICIPATO DEL PD PASSANDO PER UNA DESTRA UNITA PER FINTA (E ATLANTISTA A GIORNI ALTERNI) - GLI ERRORI DA MATITA BLU MESSI IN FILA DA VERDERAMI: "SE NON È UN FENOMENO DI ANALFABETISMO DI RITORNO, È IL SEGNO DI UN'IMPREPARAZIONE COLLETTIVA DAVANTI AL PRECIPITARE VERSO LE URNE"