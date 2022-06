16 giu 2022 19:15

PURGHE PUTINIANE – “MAD VLAD” HA RIMOSSO DAL SUO INCARICO NATALIA POKLONSKAJA, 41ENNE E BIONDISSIMA EX DEPUTATA DI ORIGINI UCRAINE, NOMINATA L’ANNO SCORSO VICEPRESIDENTE DI “ROSSOTRUDNICHESTVO”, L’AUTORITÀ CHE RAPPRESENTA GLI INTERESSI DELLA RUSSIA NELLE REPUBBLICHE SOVIETICHE – DIVENTÒ FAMOSISSIMA IN RUSSIA NEL 2014, QUANDO APPOGGIÒ L’ANNESSIONE RUSSA DELLA CRIMEA, DIVENTANDO SUBITO UNA TRADITRICE PER IL SUO PAESE E UN’EROINA PER IL CREMLINO, CHE LA NOMINÒ PROCURATRICE DELLA PENISOLA. MA POI HA OSATO CRITICARE “L’OPERAZIONE SPECIALE” IN UCRAINA E SI È GIOCATA PER SEMPRE I FAVORI DI PUTIN…