DOVEVA ESSERE L’UOMO DEL RINNOVAMENTO DEL PD E INVECE STEFANO BONACCINI, CON I SUOI RISVOLTINI E IL LOOK DA TAMARRO, E’ STATO GIUBILATO AI GAZEBO - PASSERÀ ALLA STORIA COME IL CANDIDATO CHE HA PERSO LE PRIMARIE DOPO AVER VINTO LA CONSULTAZIONE NEI CIRCOLI CON QUASI VENTI PUNTI DI VANTAGGIO - E’ STATO PUNITO DAL VOTO DI OPINIONE NELLE GRANDI CITTÀ E AVEVA CONTRO QUASI TUTTA LA CLASSE DIRIGENTE DEL PARTITO - “CORRIERE”: “LA SUA RINCORSA ALLA SEGRETERIA ERA LA RINCORSA PERFETTA, AVEVA ASPETTATO E AVEVA DECISO DI NON DARE L’ASSALTO A ZINGARETTI. POI HA DESISTITO ANCORA, LASCIANDO CAMPO LIBERO A ENRICO LETTA. E ORA ERA SICURO FOSSE GIUNTO IL SUO MOMENTO. ALLA FINE HA COMPRESO CHE NON ERA ORA NEMMENO QUESTA VOLTA. E FORSE NON LO SARÁ MAI PIÙ”