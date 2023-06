PUTIN, CHE SAGOMA: FA UNA GUERRA PER DENAZIFICARE L’UCRAINA E POI È IN COMBUTTA CON LE SVASTICHELLE TEDESCHE – IN GERMANIA GOVERNO E SERVIZI SEGRETI LANCIANO L’ALLARME SUL PARTITO DI ESTREMA DESTRA, ALTERNATIVE FUR DEUTSCHLAND: “È MOLTO INFLUENZATO DA MOSCA” – LA PROPAGANDA DI AFD ADERISCE COMPLETAMENTE A QUELLA DI “MAD VLAD”, E SECONDO GLI 007 TEDESCHI LE ATTIVITÀ DEGLI SPIONI RUSSI STANNO DIVENTANDO PIÙ “AMPIE E SOFISTICATE”

Estratto dell’articolo di Tonia Mastrobuoni per www.repubblica.it

vladimir putin in versione hitler

L’estrema destra in Germania si sta rafforzando e radicalizzando. E in questa preoccupante tendenza c’è anche lo zampino della Russia. Il ministro dell’Interno Nancy Faeser ha definito ieri la destra eversiva “la più grave minaccia estremista” per il Paese, molto più del fondamentalismo islamico o del radicalismo di sinistra (che invece cala). Da un anno all’altro, i tedeschi considerati di estrema destra sono balzati del 14,5% a quota 38.800. E quelli disposti a commettere atti violenti sono aumentati del 4% a 14.000.

[…] l’Afd, l’ultradestra parlamentare […] sta salendo vertiginosamente nei consensi e ha sfiorato persino il 20% in un sondaggio recente. “È molto influenzata da Mosca”, sostiene Thomas Haldenwang, il capo dei servizi segreti interni (Verfassungsschutz). Nel corso della presentazione del Rapporto annuale dell’intelligence, martedì, i due hanno tratteggiato un quadro a tinte fosche delle tendenze politiche in Germania.

Nancy Faeser

[…] In conferenza stampa Haldenwang ha raccontato che esponenti dell’ultradestra tedesca visitano l’ambasciata russa “per coltivare rapporti” - il capo dell’Afd, Tino Chrupalla, era stato anche fotografato alle celebrazioni del 9 maggio a Berlino, disertate da tutti gli altri partiti e dai diplomatici occidentali. E la propaganda filorussa dell’Afd è un fatto noto, con cui il partito xenofobo miete consensi soprattutto nei land della vecchia Germania est.

Ma secondo i servizi, l’ultradestra parlamentare alimenta anche la xenofobia, l’antisemitismo e punta, attraverso campagne diffamatorie, “a disprezzare e umiliare il sistema politico della Repubblica federale tedesca”.

Tanto che dalla primavera del 2021 il partito di Chrupalla e Alice Weidel è ufficialmente sotto osservazione dei servizi […] perché è sospettato di costituire una minaccia all’ordine democratico. Un terzo dei suoi membri, 10.200 su circa 28.000, sono considerati pericolosamente radicali dall’intelligence.

Thomas Haldenwang

[…] Stando al documento, l’anno della guerra in Ucraina è stato anche quello di un iperattivismo dei servizi segreti stranieri, russi in primis. Le loro attività stanno diventando “più ampie e sofisticate”, comprendono “fonti umane ma anche attacchi informatici”. E per l’intelligence tedesca “rappresentano una minaccia seria per la Germania e per gli interessi tedeschi”. […]

TINO CHRUPALLA - ALICE WEIDEL - ALTERNATIVE FUR DEUTSCHLAND tino chrupalla