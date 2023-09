15 set 2023 19:35

PUTIN, CHE STAI HAFTAR? – IL CREMLINO STA NEGOZIANDO CON IL GENERALE CHE CONTROLLA L’EST DELLA LIBIA, KHALIFA HAFTAR, PER OTTENERE UN PORTO PER LE NAVI MILITARI RUSSE NEL MEDITERRANEO. QUESTO PERMETTEREBBE ALLE IMBARCAZIONI DI RIFORNIRSI SENZA DOVER TORNARE IN RUSSIA E NAVIGARE VICINO ALLE COSTE ITALIANE E GRECHE – IL VICEMINISTRO DELLA DIFESA DI MOSCA, YUNUS-BEK YEVKUROV IL 24 AGOSTO È STATO VISTO A BENGASI INSIEME AD HAFTAR (GLI HA PORTATO IN DONO UNA PISTOLA)