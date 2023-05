LA SETTIMANA CORTA È SOLO UNA BELLA TEORIA: NELLA PRATICA, SI LAVORA TROPPO E MOLTO DI PIÙ DI QUANTO DOVUTO – SECONDO GLI ULTIMI DATI EUROSTAT, IN ITALIA CI SONO ALMENO 2 MILIONI DI LAVORATORI CHE RESTANO IN UFFICIO PER 50 ORE A SETTIMANA, QUANDO IL CONTRATTO NE PREVEDEREBBE MASSIMO 40. È IL 9,4% DEL TOTALE - EPPURE SEMPRE PIÙ STUDI DIMOSTRANO CHE RIDURRE LE ORE LAVORATE È UN VANTAGGIO NON SOLO IN TERMINI DI QUALITÀ DELLA VITA, MA ANCHE DI PRODUTTIVITÀ…