PUTIN FESTEGGIA IL GIORNO DELLA VITTORIA CON I BOTTI (IN UCRAINA) – LA REGIONE DI KIEV QUESTA MATTINA SI È SVEGLIATA CON LE ESPLOSIONI DEI MISSILI RUSSI: UN REGALINO DI “MAD VLAD” PER CELEBRARE IL 9 MAGGIO, GIORNATA IN CUI SI FESTEGGIA LA VITTORIA SUL NAZISMO – NELLA CAPITALE UCRAINA È ARRIVATA ANCHE URSULA VON DER LEYEN, A PARLARE DELL'ADESIONE ALL'UE DEL PAESE E DI RICOSTRUZIONE: “È BELLO TORNARE A KIEV. DOVE I VALORI A NOI CARI VENGONO DIFESI OGNI GIORNO…”

(ANSA) - Esplosioni sono state udite stamattina a Kiev e nella regione della capitale ucraina, secondo quanto riferiscono media locali. Le stesse fonti affermano che l'allerta antiaerea è stata diramata oggi in 14 dei 24 oblast del Paese.

KIEV, '25 MISSILI SULL'UCRAINA, 15 ABBATTUTI A KIEV'

(ANSA) - Durante la notte l'esercito russo ha lanciato 25 missili sull'Ucraina, 15 su Kiev, la maggior parte è stata abbattuta dalla contraerea, rende noto questa mattina l'aeronautica militare ucraina, citata dai media. A Kiev non ci sono state vittime stando alle prime informazioni, secondo il capo dell'amministrazione militare della capitale Sergiy Popko . Detriti sono caduti su un'abitazione nel distretto di Holosiivskyi, nel sud-ovest della capitale ha detto il sindaco di Vitali Klitschko.

"Kyev si è alzata di nuovo e si alzerà in futuro", ha detto Popko. Nella notte tra l'8 e il 9 maggio, le truppe russe hanno lanciato 25 missili da crociera Kalibr e Kh-101/Kh-555 contro l'Ucraina: la difesa aerea ha distrutto 23 missili. Lo ha reso noto il comandante delle Forze armate ucraine Valeriy Zaluzhny, citato da Ukrinform. "Il nemico ha attaccato il territorio dell'Ucraina con missili da crociera lanciati dal mare e dall'aria. Intorno alle 22,00 dell'8 maggio, il nemico ha lanciato otto missili da crociera Kalibr da portaerei nel Mar Nero, mirando alle regioni orientali del Paese.

Tutti e otto sono stati distrutti dalle forze di difesa aerea e dal Comando aereo 'Est'", ha detto Zaluzhny. Alle 04,00 del matino l'esercito di Mosca ha sparato 17 missili da crociera a lancio aereo Kh-101/Kh-555 da aerei strategici, quattro Tu-95ms (dal Mar Caspio). "Le forze di difesa aerea e i mezzi del Comando aereo 'Centro' hanno distrutto 14 missili da crociera, un altro è stato abbattuto nell'area di responsabilità del Comando aereo 'Sud'.

In totale sono stati distrutti 15 missili da crociera Kh-101/Kh-555", ha aggiunto. In totale, ha sottolineato Zaluzhny, durante le due ondate di attacchi all'Ucraina nella notte "gli occupanti hanno lanciato 25 missili da crociera Kalibr e Kh-101/Kh-555. Ventitré di questi sono stati distrutti dalle unità di difesa aerea dell'Aeronautica delle Forze Armate dell'Ucraina in collaborazione con i componenti delle Forze di Difesa dell'Ucraina".

VON DER LEYEN A KIEV, 'QUI SONO DIFESI I VALORI DELL'UE'

(ANSA) - La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen è arrivata a Kiev. "È bello tornare a Kiev. Dove i valori a noi cari vengono difesi ogni giorno. È quindi un luogo appropriato per celebrare la Giornata dell'Europa. Accolgo la scelta del presidente Zelensky di rendere il 9 maggio la Giornata dell'Europa anche qui in Ucraina", scrive in un tweet che la ritrae dopo che è scesa dal treno, alla stazione della capitale ucraina.

VON DER LEYEN, 'EVITEREMO CHE SI ELUDANO LE SANZIONI UE'

(ANSA) - "Stiamo continuando ad aumentare la pressione sulla Russia. È uno dei punti su cui informerò il presidente Zelensky. L'attenzione è ora rivolta alla rigorosa attuazione delle sanzioni e all'adozione di misure contro l'elusione". Lo ha detto Ursula von der Leyen, al suo arrivo a Kiev, ad uno dei cronisti del pool della European Newsroom. "Siamo determinati a chiudere le scappatoie esistenti. Nessuno ne dubiti", ha proseguito von der Leyen, sottolineando: "La mia presenza a Kiev il 9 maggio è simbolica, ma è anche il segno di un dato cruciale e molto concreta: l'Ue lavora fianco a fianco con l'Ucraina su molte questioni".

KIEV, MOSCA INIZIA GIORNO DELLA VITTORIA LANCIANDO MISSILI

(ANSA) - "Nella notte del 'sacro' giorno del 9 maggio, giorno della Vittoria (uno dei giorni festivi più commemorati, che segna l'anniversario della sconfitta della Germania nazista nel 1945, ndr) gli occupanti russi hanno colpito il territorio dell'Ucraina con missili da crociera marittimi e aerei, con due ondate di bombardamenti sul Paese", ha detto il comandante dell'aeronautica militare ucraina Mykola Oleschuk, citato dall'Ukrainska Pravda.

VON DER LEYEN A KIEV, FOCUS SU ADESIONE ALL'UE E RICOSTRUZIONE

(ANSA) - Il percorso di avvicinamento all'Ue, il dossier dell'export del grano, il grande capitolo della ricostruzione post-bellica e della perseguibilità dei crimini russi. Saranno questi alcuni dei temi principali degli incontri che la presidente della Commissione Ue avrà a Kiev con i vertici delle istituzioni ucraine, a cominciare dal presidente Volodymyr Zelensky.

Tra i dossier sul tavolo ci sarà quello della cosiddetta 'accountability' dei russi per i crimini commessi in Ucraina. Una questione, quest'ultima, che include due grandi temi: la ricostruzione post-bellica, con il tentativo giuridico da parte di Bruxelles di confiscare i beni russi congelati, e l'istituzione di un tribunale ibrido o internazionale sui crimini russi.

Ma con il presidente ucraino sarà anche affrontato il capitolo del percorso di adesione di Kiev nell'Ue. In questo senso, l'impegno del governo ucraino sulle riforme - a cominciare da quelle anti-corruzione- richieste da Bruxelles sarà verificato nella sostanza dall'esecutivo europeo. L'ipotesi è che sia quello di ottobre il mese cruciale per i 27 per decidere se aprire o meno i negoziati di adesione con Kiev.

Non è una decisione scontata anche perché più di un Paese membro dell'Ue guarda con un certo scetticismo sull'attuazione da parte di Kiev delle riforme richieste contro la corruzione. Il tema degli aiuti finanziari probabilmente sarà tra quelli sul tavolo dell'incontro tra von der Leyen e Zelensky. Ed è tutt'altro che escluso che i due affrontino anche il nodo dell'export del grano ucraino, dopo lo stop decretato unilateralmente da diversi Paesi dell'Est europeo all'import dei prodotti agricoli di Kiev. Uno stop che ha irritato non poco il governo ucraino.

