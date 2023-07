25 lug 2023 08:54

PUTIN FIRMA LA PROPOSTA DI LEGGE CHE VIETA IL CAMBIO DI SESSO O L'ALTERAZIONE DEL GENERE, AD ECCEZIONE DELLE SITUAZIONI IN CUI È NECESSARIO PER IL TRATTAMENTO DI ANOMALIE RISCONTRATE ALLA NASCITA NEI BAMBINI - LA PROPOSTA PREVEDE CHE ALL'ANAGRAFE SIA VIETATO APPORTARE MODIFICHE AI DOCUMENTI PERSONALI PER IL CAMBIO DI GENERE - CHI HA CAMBIATO SESSO NON POTRÀ INOLTRE ADOTTARE BAMBINI E SE UNO DEI DUE CONIUGI HA CAMBIATO GENERE IL MATRIMONIO SARÀ ANNULLATO…