PUTIN HA BISOGNO DI PRETESTI, E SE NON LI TROVA, LI CREA – STA SUCCEDENDO UN GROSSO CASINO NELLA REGIONE DI BRYANSK, IN RUSSIA: UN GRUPPO DI PERSONE HA APERTO IL FUOCO CONTRO UN’AUTO, UCCIDENDO UN UOMO, FERENDO UN BAMBINO E PRENDENDO QUATTRO OSTAGGI – I SERVIZI RUSSI PARLANO DI UN’AZIONE DEI “SABOTATORI UCRAINI, NAZIONALISTI ARMATI CHE HANNO VIOLATO I CONFINI DELLO STATO”. MA POTREBBE ESSERE UN’OPERAZIONE “FALSE FLAG” PER GIUSTIFICARE UNA NUOVA ESCALATION…

Attenzione: i media russi riportano in questi minuti la penetrazione di 50 "sabotatori" ucraini nella regione di #Bryansk, in #Russia. Segnalata la presa di ostaggi. Al di là della veridicità della notizia, situazione da seguire attentamente: la narrazione potrebbe — Dario D'Angelo (@dariodangelo91) March 2, 2023 Arrivano voci preoccupanti dalla Russia, accusano gli ucraini di essere entrati nella regione di Bryansk con due Gruppi di sabotaggio e ricognizione da 40/50 persone e di aver fatto saltare edifici, di aver sparato a uno scuola bus e di tenere in ostaggio decine di persone. pic.twitter.com/pWN7n5Q273 — Han Skelsen (@HSkelsen) March 2, 2023

luogo dell assalto regione bryansk

(ANSA) - Un gruppo di "sabotatori" ucraini è entrato stamane in territorio russo nella regione di Bryansk e ha aperto il fuoco contro un'auto uccidendo un uomo e ferendo un bambino di 10 anni. Lo ha detto il governatore, Alexander Bogomaz, citato dall'agenzia Ria Novosti.

(ANSA) - Un gruppo di "sabotatori ucraini" entrato stamane nella regione russa di Bryansk ha preso in ostaggio due adulti e due bambini nel villaggio di Sushany, secondo testimoni citati dall'agenzia russa Interfax. I servizi di sicurezza russi (Fsb) hanno detto di essere all'opera per "distruggere i nazionalisti armati ucraini che hanno violato i confini dello Stato".

Le cisterne in fiamme a Bryansk
INCENDIO IN UN DEPOSITO DI PETROLIO A BRYANSK, IN RUSSIA
l oblast di bryansk