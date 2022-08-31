PUTIN HA CAMBIATO IDEA! MIKHAIL GORBACIOV AVRÀ FUNERALI DI STATO: SI SVOLGERANNO A MOSCA SABATO PROSSIMO. LO SCRIVE L’AGENZIA STATALE TASS

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(ANSA) - Mikhail Gorbaciov avrà funerali di Stato che si svolgeranno a Mosca sabato. Lo scrive l'agenzia Tass.

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