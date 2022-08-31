vladimir putin mikhail gorbaciov
(ANSA) - Mikhail Gorbaciov avrà funerali di Stato che si svolgeranno a Mosca sabato. Lo scrive l'agenzia Tass.
gorbaciov putin vladimir putin
PUTIN HA CAMBIATO IDEA! MIKHAIL GORBACIOV AVRÀ FUNERALI DI STATO: SI SVOLGERANNO A MOSCA SABATO PROSSIMO. LO SCRIVE L’AGENZIA STATALE TASS-
vladimir putin mikhail gorbaciov
(ANSA) - Mikhail Gorbaciov avrà funerali di Stato che si svolgeranno a Mosca sabato. Lo scrive l'agenzia Tass.
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“UNA DECISIONE INFELICE ED ECCESSIVA, UNO SMACCO ALLA SUA MEMORIA” - NANDO DALLA CHIESA ATTACCA LA RAI PER AVER RIMANDATO A DOPO LE ELEZIONI LA FICTION SUL PADRE, IL GENERALE CARLO ALBERTO, UCCISO DALLA MAFIA – "MIA SORELLA RITA CANDIDATA CON IL CENTRODESTRA, HA GIA’ GRANDE POPOLARITA’, NON SARA’ UNA SERIE TV A DARGLIENE ALTRA” – “LEI NON E’ DI CENTRODESTRA, E’ BERLUSCONIANA PER VIA DEL SUO LAVORO. E’ UNA NON ALLINEATA...” - VIDEO
FLASH! - AVETE NOTATO CHE, MALGRADO LA CAMPAGNA ELETTORALE IN CORSO, SONO SCOMPARSI I FAMOSI SONDAGGI DI PAGNONCELLI DALLE PAGINE DEL ''CORRIERE DELLA SERA''? DICONO CHE IL SONDAGGISTA SIA DIVENTATO TROPPO COSTOSO PER LE CASSE DI URBANO CAIRO, ED ORA SI E' IMPEGNATO IN ESCLUSIVA PER LE RILEVAZIONI RISERVATE AL PARTITO DI LETTA...
I COMUNI BATTONO CASSA: “SUBITO 300 MILIONI O TAGLIAMO I SERVIZI” – L’APPELLO DEL PRESIDENTE DELL’ANCI ANTONIO DECARO: “È INDISPENSABILE CHE TRA I PROVVEDIMENTI URGENTI SIA COMPRESA UNA MISURA DI SOSTEGNO PER I COMUNI E LE PROVINCE, PER COMPENSARE L’IMPENNATA DELLE NOSTRE SPESE ENERGETICHE, ALTRIMENTI I SINDACI SARANNO COSTRETTI A TAGLI DOLOROSI DEI SERVIZI PUBBLICI…”
“UN CONFRONTO CON TE SI DOVREBBE FARE SOLO DAVANTI A UN FORNO ACCESO” – SUI SOCIAL E SUI MURI DI SESTO SAN GIOVANNI SONO COMPARSI VERGOGNOSI MESSAGGI CONTRO EMANUELE FIANO, DEPUTATO DEL PD E FIGLIO DI NEDO, SOPRAVVISSUTO AD AUSCHWITZ – AVEVA CHIESTO UN CONFRONTO PUBBLICO NELLA PIAZZA DEL COMUNE LOMBARDO CON ISABELLA RAUTI (FIGLIA DELL’EX SEGRETARIO MSI) CANDIDATA PER IL CENTRODESTRA...
TANTO PER CAMBIARE, ORBAN FA DI TESTA SUA – IL “VIKTATOR” UNGHERESE HA FIRMATO UN CONTRATTO CON LA RUSSA GAZPROM PER LA FORNITURA AGGIUNTIVA DI GAS. MENTRE PUTIN RICATTA IL RESTO D’EUROPA, IL SUO CAVALLO DI TROIA DENTRO L’UE NE APPROFITTA – INTANTO L’AD DELLA SOCIETÀ RUSSA ANNUNCIA: “I PREZZI POTRANNO SUPERARE I 4MILA DOLLARI PER MILLE METRI CUBI NEI PERIODI DI PICCO INVERNALE”