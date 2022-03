10 mar 2022 17:22

PUTIN HA FATTO ANCHE COSE BUONE, TIPO FAR ESPLODERE L’ASSE CONTE-LETTA - I GRILLINI HANNO DECISO DI NON PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA PRO-UCRAINA ORGANIZZATA A FIRENZE. DA NARDELLA CI SARANNO AZIONE DI CALENDA, ITALIA VIVA DI RENZI E I PARTITI A SINISRA DEL PD. MA NON IL MOVIMENTO CINQUE STELLE DI CONTE, CHE INVECE PREFERISCE ANDARE A NAPOLI DAL SINDACO “AMICO” GAETANO MANFREDI…