PUTIN HA ORDINATO AI SUOI SGHERRI DI RANDELLARE LA GERMANIA? – DOPO L’ATTACCO DELL'EX PRESIDENTE RUSSO, MEDVEDEV (CHE HA DEFINITO SCHOLZ “CANCELLIERE-SALAME”), IL LEADER SERBO-BOSNIACO AMICO DI “MAD-VLAD”, MILORAD DODIK, SE LA PRENDE CON LA MINISTRA DEGLI ESTERI TEDESCA, BAERBOCK, IN VISITA A SARAJEVO: "VIENE PER DIFFONDERE LE SUE FRUSTRAZIONI SULLA SECESSIONE" - DODIK SOSTIENE CHE ESISTANO DEI PRESUNTI PIANI DI BERLINO PER ATTACCARE LA RUSSIA...

(ANSA) - Il leader serbo-bosniaco Milorad Dodik ha attaccato la Germania e il governo tedesco, in vista dell'arrivo questa sera a Sarajevo della ministra degli esteri Annalena Baerbock. "Vedo che Annalena Baerbock viene in Bosnia-Erzegovina per diffondere nuovamente le sue frustrazioni sulla secessione, le sue affermazioni sulle riforme e lo stato di diritto, insieme al suo appoggio al falso (Alto rappresentante internazionale Christian) Schmidt", ha scritto Dodik su X, come riferito dai media serbi.

La Germania, ha aggiunto, ha occupato la Bosnia-Erzegovina con la sua politica, ma "non può occupare la Republika Srpska". "La posizione della Republika Srpska è sempre stata chiara - siamo per il percorso europeo, ma con le nostre chiare competenze costituzionali. E non vi è alcun piano di secessione. Se qualcuno prenderà la decisione sull'indipendenza, essa sarà il risultato dell'attività del falso Alto rappresentante Schmidt, che cerca di abbattere la Republika Srpska, e che ha l'appoggio di Baerbock", ha detto il leader serbo-bosniaco.

Dodik si è poi riferito alla vicenda dei presunti piani segreti di Berlino per un attacco missilistico contro la Crimea. "Hanno cominciato con le affermazioni sull'invio (in Ucraina) di militari, e hanno concluso con i missili per colpire la Russia. Nessuno crede più né a Baerbock né alle buone intenzioni tedesche", ha osservato Dodik.

