LA CINA FA LA SUA MOSSA: IL CAPO DELLA DIPLOMAZIA DEL PARTITO COMUNISTA DI PECHINO, WANG YI, OGGI PRESENTERÀ A PUTIN UN PIANO PER LA PACE IN DODICI PUNTI – INTANTO XI JINPING E “MAD VLAD” RAFFORZANO LA LORO ALLEANZA “SENZA LIMITI”, MENTRE DAL DRAGONE CONTINUANO A NEGARE L’INVIO DI ARMI - AL DITTATORE CINESE NON FREGA MOLTO DELL’UCRAINA: L’INTERSCAMBIO CON L’OCCIDENTE NON HA SUBITO ALCUN CONTRACCOLPO, E CI HA GUADAGNATO IL PETROLIO RUSSO A PREZZO DI FAVORE