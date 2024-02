PUTIN IRROMPE SULLE ELEZIONI USA CON UN ENDORSEMENT PELOSETTO: “MEGLIO BIDEN DI TRUMP” - MA QUELLE CHE SEMBRANO PAROLE DI SOSTEGNO, IN REALTA’ SONO UN MODO PER SMINUIRE “SLEEPY JOE”: “BIDEN È PIÙ ESPERTO DI POLITICA. E’ DELLA VECCHIA SCUOLA E QUINDI PIÙ PREVEDIBILE”. DELLA SERIE: MEGLIO LUI, ME LO METTO IN TASCA PIU’ FACILMENTE - POI L’AFFONDO SU KIEV: "ERAVAMO PREOCCUPATI E LO SIAMO ANCORA DALLA POSSIBILITÀ CHE L'UCRAINA VENGA COINVOLTA NELLA NATO, PERCHÉ SAREBBE UNA MINACCIA ALLA NOSTRA SICUREZZA" - QUASI 400MILA SOLDATI RUSSI SONO STATI UCCISI DALL’INIZIO DELLA GUERRA

PUTIN IRROMPE SULLE ELEZIONI USA,'MEGLIO BIDEN DI TRUMP'

PUTIN BIDEN TRUMP2

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Il presidente russo Vladimir Putin fa un interessato endorsement pubblico per le elezioni americane: "Biden è più esperto di politica" e per questo la Russia preferirebbe lui rispetto a Trump come presidente degli Stati Uniti, in quanto politico di vecchia scuola e quindi più prevedibile. In un'intervista al giornalista Pavel Zarubin della tv Rossiya-1, il capo del Cremlino spazia su vari argomenti, dalla corsa alla Casa Bianca, alla guerra in Ucraina, fino al suo recente e lungo colloquio con il giornalista americano Tucker Carlson.

PUTIN BIDEN TRUMP2

La Russia è pronta a lavorare con qualsiasi presidente degli Stati Uniti, ha assicurato Putin, puntualizzando che sarebbe "scorretto interferire" nella campagna americana. Allo stesso tempo, però, ha scelto il leader ideale. Biden "è più esperto e più prevedibile. È un politico della vecchia scuola", ha detto lo zar, aggiungendo che invece "Trump è stato definito un politico non sistemico, ha la sua propria opinione su come gli Stati Uniti dovrebbero sviluppare le relazioni con i loro alleati".

putin biden

E a proposito di alleati, il capo del Cremlino ha parlato anche della Nato. "Credo che non serva più a nulla, non ha senso. C'è solo un punto: è un strumento della politica estera statunitense". E tuttavia, ha avvertito, la Russia resta preoccupata dalla prospettiva che anche l'Ucraina entri nell'Alleanza atlantica.

"Eravamo preoccupati e lo siamo ancora dalla possibilità che l'Ucraina venga coinvolta nella Nato, perché sarebbe una minaccia alla nostra sicurezza", ha detto, sostenendo peraltro in merito alla guerra che "l'unica cosa di cui possiamo pentirci è di non aver iniziato le nostre azioni attive in precedenza, credendo che stessimo trattando con persone perbene".

Trump e Putin

Il presidente russo, come riferisce la Tass riportando i contenuti dell'intervista, ha anche parlato del suo recente e controverso faccia a faccia con Tucker Carlson. Il giornalista americano è stato definito come "un uomo pericoloso", perché lo zar immaginava che "si sarebbe comportato in modo aggressivo, facendo domande cosiddette taglienti". E "non solo ero preparato per questo, ma lo volevo, mi avrebbe dato l'opportunità di rispondere allo stesso modo, bruscamente".

Invece, ha aggiunto Putin, l'ex anchorman della Fox "ha optato per una tattica diversa, ha provato a interrompermi più volte, eppure, sorprendentemente per un giornalista occidentale, era paziente, ha ascoltato i miei lunghi discorsi, soprattutto quelli legati alla storia e non mi ha lasciato fare quello che ero pronto a fare".

vladimir putin joe biden.

KIEV, QUASI 400MILA SOLDATI RUSSI UCCISI DA INIZIO GUERRA

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Il bilancio dei soldati russi uccisi dalle forze ucraine dall'inizio della guerra sfiora ad oggi quota 400.000: lo ha annunciato lo stato maggiore generale delle forze armate di Kiev, come riferisce Ukrinform. Dal 24 febbraio 2022, giorno dell'invasione dell'Ucraina da parte delle forze di Mosca, sono morti 399.090 soldati russi, 950 dei quali nelle ultime 24 ore. Le forze ucraine hanno distrutto finora, tra l'altro, 6.442 carri armati nemici, 12.090 veicoli corazzati da combattimento, 25 navi da guerra, un sottomarino e hanno abbattuto 332 caccia, 325 elicotteri, 7.404 droni e 1.882 missili da crociera.

vladimir putin donald trump Trump e Putin 2