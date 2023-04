5 apr 2023 19:29

PUTIN, MA COSA CI DICI MAI: “LE RELAZIONI TRA RUSSIA E STATI UNITI SONO IN CRISI PROFONDA”. CE N’ERAVAMO ACCORTI! – IL PRESIDENTE RUSSO SI RIVOLGE DIRETTAMENTE ALL’AMBASCIATRICE AMERICANA A MOSCA, LYNNE TRACY, E ACCUSA GLI USA DI AVER “SOSTENUTO IL COLPO DI STATO DI KIEV NEL 2014, ALL’ORIGINE DELL’ATTUALE CRISI”. POI, TANTO PER GRADIRE, HA ATTACCATO ANCHE L’UNIONE EUROPEA – INTANTO ZELENSKY È VOLATO IN POLONIA, DOVE È STATO INSIGNITO DELL’ORDINE DELL’AQUILA BIANCA…