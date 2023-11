PUTIN, IN UN MODO O NELL'ALTRO, TI COLPISCE - "MAD VLAD" PROVA A DESTABILIZZARE LA FINLANDIA, ATTRAVERSO L'APERTURA DI UN FLUSSO DI MIGRANTI, COME RITORSIONE PER L'ADESIONE ALLA NATO - IL GOVERNO DI HELSINKI MINACCIA LA CHIUSURA DEI VALICHI AL CONFINE E AL CREMLINO FANNO I FINTI TONTI SULLA VICENDA: "CI RAMMARICHIAMO" - I NUMERI DELLE PERSONE CHE VOGLIONO ATTRAVERSARE IL CONFINE SONO BASSI MA IN NETTO AUMENTO...

(ANSA) - BRUXELLES, 14 NOV - La Finlandia ha annunciato una stretta ai controlli sulla frontiera con la Russia o addirittura la chiusura dei valichi accusando Mosca di permettere ai migranti privi di documenti di attraversare il suo confine orientale e ha promesso di intervenire contro quello che ha dichiarato essere un forte aumento del numero di arrivi. E' quanto riportano diversi media europei tra i quali il Financial Times.

Le guardie di frontiera finlandesi hanno dichiarato che 39 richiedenti asilo senza documenti hanno attraversato il confine dalla Russia lunedì e altri 21 questa mattina rispetto alla media settimanale di meno di 10 persone. I migranti provengono da Paesi come Iraq, Siria, Yemen e Turchia, hanno dichiarato le guardie di frontiera. "Il numero è cresciuto significativamente in poco tempo.

Le autorità russe hanno cambiato il loro modo di lavorare per consentire il viaggio verso la Finlandia nonostante la mancanza di documenti, che è un ingresso illegale", ha dichiarato la ministra dell'Interno Mari Rantanen. L'aumento degli ingressi, anche su cifre minori, a diversi addetti ai lavori ricorda la crisi dei migranti del 2021 in cui la Bielorussia, uno stretto alleato della Russia, ha inviato migliaia di richiedenti asilo dal Medio Oriente e dall'Africa in Lituania, Polonia e Lettonia.

La Russia ha fatto lo stesso nel 2015-16 nell'estremo nord della Finlandia e della Norvegia. E il premier finlandese Petteri Orpo ha dichiarato che sembra una situazione simile a quella del 2015-16. "Sembra una decisione molto consapevole", ha aggiunto.

CREMLINO, 'RAMMARICO PER POSSIBILE CHIUSURA FRONTIERE FINLANDIA'

(ANSA) - MOSCA, 15 NOV - Il Cremlino ha espresso oggi "profondo rammarico" per le notizie su una possibile decisione della Finlandia di chiudere i valichi di frontiera con la Russia a causa dell'aumento del numero di migranti privi di documenti, con Helsinki che accusa Mosca di favorire il fenomeno.

"Ci rammarichiamo profondamente che la dirigenza finlandese abbia scelto la strada di allontanarsi deliberatamente dal precedente buon livello e dalla buona natura delle nostre relazioni bilaterali", ha detto il portavoce della presidenza russa, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Interfax.

FINLANDIA "OSTILE", NUOVO OBIETTIVO DELLA RUSSIA

Articolo di "Le Monde" - Dalla rassegna stampa di "Epr Comunicazione"

Il numero di richiedenti asilo che arrivano al confine orientale della Finlandia è improvvisamente aumentato. Helsinki denuncia un'operazione di destabilizzazione da parte di Mosca come ritorsione per la sua adesione alla NATO – scrive il corrispondente di Le Monde nel suo articolo

Negli ultimi giorni, l'attenzione della Finlandia si è concentrata sul confine orientale. Mentre di solito arrivano tra i dieci e i quindici migranti senza documenti al mese, il numero è aumentato notevolmente. Le guardie di frontiera hanno registrato settantuno arrivi, poi trentanove lunedì 13 novembre e cinquantacinque martedì 14, con alcuni richiedenti asilo arrivati in bicicletta, nonostante il divieto in vigore dal 9 novembre.

"Certo, le cifre sono ancora basse, ma questo rapido cambiamento di tendenza ci preoccupa", spiega il colonnello Matti Pitkaniitty, responsabile degli affari internazionali della Guardia di frontiera. Tanto più che anche il profilo dei migranti è cambiato: "Di solito ci sono russi, ma ora sono tutti provenienti da Paesi terzi, in particolare dal Medio Oriente", spiega Pitkaniitty.

Martedì il primo ministro conservatore Petteri Orpo ha annunciato che il suo governo sta prendendo "seriamente" la questione ed è pronto a "limitare il traffico di frontiera, chiudere i valichi di frontiera o addirittura riunire i richiedenti asilo in un centro". Il ministro della Difesa, Antti Häkkänen, che si trovava a Bruxelles, ha informato i suoi omologhi europei della situazione.

"Queste persone vengono trasportate al confine"

A Helsinki si ricorda il precedente dell'inverno 2015-2016: nell'arco di quattro mesi, 1.700 richiedenti asilo hanno attraversato il confine tra Russia e Finlandia, nonostante un tacito accordo tra i due Paesi risalente alla Guerra Fredda, in base al quale ciascuna parte controlla i passaggi e lascia uscire solo persone con documenti validi. Ci sono voluti diversi mesi perché le autorità finlandesi reagissero, denunciando una campagna orchestrata da Mosca.

All'epoca Petteri Orpo era ministro dell'Interno. Martedì ha accusato la Russia di essere ancora una volta responsabile di questi arrivi: "È chiaro che queste persone vengono aiutate e che vengono anche scortate o trasportate al confine dalle guardie di frontiera", ha detto, facendo riferimento a una "decisione consapevole" e assicurando che la Finlandia, che condivide 1.340 km di confine con la Russia, è pronta a gestire la situazione.

A febbraio, poche settimane prima dell'ingresso nella NATO il 4 aprile, il Paese nordico di 5,5 milioni di abitanti ha iniziato a costruire una recinzione lunga 200 chilometri e alta tre metri, progettata per limitare il rischio che l'immigrazione venga usata da Mosca per fini politici. I deputati hanno inoltre modificato la legge del luglio 2022 per consentire al governo di chiudere i valichi di frontiera e radunare i richiedenti asilo in punti specifici in caso di tentativi di ingresso nel Paese su larga scala.

Già prima di ufficializzare la sua richiesta di adesione all'Alleanza Atlantica nella primavera del 2022, la Finlandia si era preparata a ogni possibile scenario. Ma "sorprendentemente, Mosca ha mostrato una notevole moderazione e non ha nemmeno tentato di far deragliare il processo", osserva Matti Pesu, ricercatore dell'Istituto Affari Internazionali (FIIA). Le spiegazioni sono due: l'attenzione della Russia era "interamente concentrata" sull'Ucraina e il Cremlino voleva "minimizzare" il significato della decisione finlandese.

"Il vassallo degli Stati Uniti"

In primavera, tuttavia, si è verificato un cambiamento: "La retorica dei membri dell'amministrazione presidenziale, del Consiglio di sicurezza e anche dei ministeri della Difesa e degli Affari esteri di Mosca è diventata molto più aggressiva nei confronti della Finlandia, descritta come un vassallo degli Stati Uniti e accusata di aver rovinato le buone relazioni bilaterali con la Russia", osserva Pesu.

Negli ultimi mesi, "le relazioni tra Russia e Finlandia si sono deteriorate in modo significativo", conferma il servizio di intelligence finlandese (SUPO) nel suo ultimo rapporto annuale, pubblicato il 12 ottobre. Secondo il SUPO, la Finlandia è ora considerata un "Paese ostile" dalla Russia, che è "pronta a prendere tutte le misure che ritiene necessarie". Un esempio è la chiusura del consolato finlandese a San Pietroburgo, ordinata da Mosca il 1° ottobre come ritorsione per l'espulsione dei diplomatici russi distaccati a Helsinki.

Il rapporto cita anche le informazioni negative che circolano sulla Finlandia nei media russi. "L'obiettivo è chiaramente quello di danneggiare l'immagine del Paese agli occhi dei russi. Ma il messaggio è rivolto anche ai finlandesi, sotto forma di avvertimento: Mosca vuole comunicare le sue linee rosse riguardo alla forma della nostra integrazione nella NATO", afferma Suvi Alvari, analista del SUPO.

Numerosi attacchi informatici

L'indebolimento dell'opinione pubblica russa sta già avendo effetto. Un sondaggio condotto dall'ambasciata finlandese a Mosca e pubblicato il 13 ottobre mostra che solo il 37% degli intervistati in Russia ha un'opinione positiva della Finlandia, rispetto al 51% del 2022 e al 68% del 2021. "Questo dato è preoccupante, perché dimostra che la retorica negativa sta penetrando nelle menti delle persone e le prepara ad accettare aggressioni più gravi contro la Finlandia in futuro", afferma Jukka Savolainen, esperto del Centro di eccellenza contro le minacce ibride di Helsinki.

Negli ultimi mesi, la Finlandia è stata bersaglio di numerosi attacchi informatici, condotti da attori collegati alla Russia. L'11 ottobre, i siti web di diversi dipartimenti governativi sono stati paralizzati da un gruppo di hacker filorussi, NoName057, che ha rivendicato la responsabilità dell'attacco, presentato come una risposta all'annuncio della Finlandia di nuovi aiuti militari all'Ucraina. Il 15 ottobre, anche i siti dei media dell'isola di Aland - una delle province smilitarizzate del Paese sul Mar Baltico - sono stati presi di mira la sera delle elezioni locali, quando il tema delle relazioni con la Russia è stato ampiamente dibattuto.

Charly Salonius-Pasternak, specialista in questioni di sicurezza e difesa presso la FIIA, ritiene che l'arrivo dei migranti al confine si inserisca in questo quadro: "Non costa molto, non richiede molti macchinari e il Cremlino può dire che non ne era a conoscenza". Ma, come per ogni altra cosa, "c'è una chiara intenzione di fomentare problemi, destabilizzare e cercare di allargare le divisioni esistenti", osserva Salonius-Pasternak. Un fattore che facilita la manovra di Mosca è che l'inizio dell'inverno sta costringendo la Finlandia ad accogliere i richiedenti asilo, per evitare di essere accusata di lasciarli morire di freddo. Il ricercatore ritiene addirittura che questa campagna possa rientrare in una prospettiva più lunga: nel gennaio 2024, i finlandesi dovranno eleggere il successore del presidente Sauli Niinistö, in carica da undici anni.

