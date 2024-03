PUTIN È OSSESSIONATO DALL’UCRAINA E HA PERSO DI VISTA I GUAI INTERNI – L’EDITORIALE DEL “FINANCIAL TIMES”: “IL VANTATO APPARATO DI SICUREZZA DI PUTIN, OSSESSIONATO DAL PERSEGUIRE I PROCLAMATI NEMICI DELLO STATO, SI È DIMOSTRATO INCAPACE DI PREVENIRE L'ATTACCO TERRORISTICO PIÙ LETALE DEGLI ULTIMI 20 ANNI” – LA PARABOLA DI “MAD VLAD”, CHE VENT’ANNI FA ERA ALLEATO DELL’AMERICA CONTRO IL JIHADISMO E ORA IGNORA GLI AVVERTIMENTI DEGLI USA”

L'ossessione di Putin per l'Ucraina lo ha reso cieco ai pericoli in patria

Hanna Notte* per il “Financial Times”

*direttore del programma di non proliferazione Eurasia presso il James Martin Center for Nonproliferation Studies.

attentato alla crocus city hall di mosca 16

Subito dopo l'attacco terroristico di venerdì, che ha ucciso almeno 137 persone a Mosca, opinionisti e politici russi hanno insinuato che gli attentatori avessero legami con l'Ucraina. La cosa non ha sorpreso più di tanto. È diventato standard per il Cremlino incolpare l'Ucraina per i fallimenti interni della Russia e accusarla di fare causa comune con forze nefaste.

In ottobre, la Russia ha affermato che i disordini antisemiti all'aeroporto di Makhachkala, nella regione del Daghestan, erano stati ispirati dall'Ucraina. Mosca ha anche sostenuto che Kiev e Washington stanno cercando di reclutare combattenti dell'Isis nelle forze armate ucraine.

L ATTENTATO ALLA CROCUS CITY HALL DI MOSCA SECONDO VLADIMIR PUTIN - VIGNETTA BY ELLEKAPPA

Tuttavia, l'ultima retorica della Russia sottolinea quanto Vladimir Putin si sia profondamente alienato dagli Stati Uniti, che un tempo considerava un partner nella lotta al terrorismo. E, cosa ancora più preoccupante, la corsa a incolpare Kiev potrebbe anche essere il segnale di un'escalation militare contro l'Ucraina.

Il manuale del Cremlino è molto più vecchio della guerra contro l'Ucraina. Quando gli attacchi terroristici scossero la Russia tra la fine degli anni '90 e l'inizio del 2000, durante la seconda guerra cecena, Putin esagerò i legami transfrontalieri tra i combattenti ceceni e Al-Qaeda.

Il nuovo governo russo ha inquadrato la propria minaccia terroristica come parte di "un'internazionale estremista ... che si estende dalle Filippine al Kosovo". L'obiettivo era quello di collegare la controversa campagna antiterrorismo della Russia in Cecenia alla "guerra globale al terrore" del presidente statunitense George W. Bush dopo l'11 settembre.

attentato alla crocus city hall di mosca 6

Poco più di un decennio dopo, Mosca si sarebbe cimentata in un altro tentativo di collaborazione con gli sforzi antiterroristici americani. Alla vigilia dell'intervento russo nella guerra civile siriana nel settembre 2015, Putin è salito sul palco dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite per chiedere una "coalizione internazionale veramente ampia" contro il terrorismo.

Sollecitando il coordinamento tra la Russia e la coalizione guidata dagli Stati Uniti che combatte l'Isis in Siria e in Iraq, Putin ha persino invocato la seconda guerra mondiale, quando l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti combatterono insieme la Germania nazista.

Il “framing” dato dalla Russia all'attacco della scorsa settimana al municipio di Crocus si differenzia da questi sforzi passati per aspetti importanti. In primo luogo, la natura dell'argomentazione è diversa, in quanto la Russia è passata da mezze verità a vere e proprie falsificazioni.

attentato a mosca

Quando Putin affermò i legami tra i terroristi ceceni e Al-Qaeda all'inizio degli anni 2000, stava esagerando ma non mentendo. All'epoca, Al-Qaeda cercava di esportare la militanza islamica in Asia centrale e in Russia. I legami tra il gruppo e la Cecenia, per quanto tenui, esistevano.

Oggi, le affermazioni della Russia secondo cui Kiev e, per estensione, gli Stati Uniti sarebbero i burattinai dietro la sparatoria sono pura fantasia. In diverse comunicazioni, l'Isis ha rivendicato la responsabilità. Washington aveva pubblicamente avvertito di un simile attacco due settimane fa. Naturalmente, la Russia ha già dimostrato una certa propensione a fare affermazioni fasulle sull'Ucraina. Basti pensare alle affermazioni infondate del 2022, secondo cui Kiev stava sperimentando armi biologiche letali per creare truppe "mostruose" in laboratori biologici finanziati dagli Stati Uniti.

attentato alla crocus city hall di mosca 17

Non solo le affermazioni russe sulla natura transnazionale del terrorismo si sono evolute dalle iperboli di 25 anni fa alle sciocchezze di oggi. Anche gli obiettivi del Cremlino sono cambiati in modo irriconoscibile. All'inizio degli anni Duemila, spingendo il nesso Cecenia/Al-Qaeda, la Russia cercava di giustificare le sue azioni brutali in Cecenia e di avvicinarsi agli Stati Uniti. Accodandosi alla "guerra globale al terrorismo", Putin sperava di intensificare la cooperazione con Washington in materia di antiterrorismo e non solo.

Oggi, il discorso della Russia sembra voler giustificare l'inazione, piuttosto che l'azione. Il vantato apparato di sicurezza di Putin, ossessionato dal perseguire i proclamati nemici dello Stato, si è dimostrato incapace di prevenire l'attacco terroristico più letale degli ultimi 20 anni.

attentato alla crocus city hall di mosca 11

Se la macchina propagandistica russa riuscirà a convincere l'opinione pubblica che gli Stati Uniti, malvagi e onnipotenti, sono i responsabili finali dell'attacco in quanto burattinai dell'Isis, il fallimento di Putin nel mantenere i russi al sicuro sarà messo sotto una luce diversa. Washington è un nemico più temibile dell'Isis, dopo tutto. È anche ipotizzabile che Putin possa usare queste falsità, tra le altre ragioni, per giustificare un'escalation militare contro l'Ucraina, soprattutto se ciò richiede un altro ciclo di mobilitazione in Russia.

Più di ogni altra cosa, le attuali minacce che la Russia si trova ad affrontare dimostra quanta strada abbia percorso Putin da quando ha consolidato il potere nei primi anni Duemila: dall'essere favorevole all'America come partner nell'antiterrorismo all'ignorare i suoi avvertimenti con insensibile noncuranza e paranoico sospetto, e dal proclamare l'unità di intenti con Washington contro il terrorismo al denigrarla come creatrice di forze terroristiche. L'ossessione di Putin per l'Ucraina lo ha reso cieco di fronte ai veri pericoli per la Russia, in agguato all'estero e in patria.

vladimir putin commemorazione per la strage della crocus city hall di mosca vladimir putin al concerto per i servizi segreti russi attentato alla crocus city hall di mosca 1 vladimir putin atterra a ginevra