30 mag 2024 12:18

PUTIN: IL NERONE DEL XXI SECOLO! – I SERVIZI SEGRETI DI TUTTA EUROPA SONO IN ALLERTA PER UN NUOVO METODO DI SABOTAGGIO RUSSO: GLI INCENDI DOLOSI – IL CREMLINO POTREBBE INCARICARE GLI 007 DI MOSCA DI APPICCARE ROGHI IN GIRO PER IL VECCHIO CONTINENTE, COME SI IPOTIZZA SIA GIA’ SUCCESSO ALL’IKEA DI VILNIUS (IL PREMIER POLACCO TUSK CREDE CHE POTREBBE ESSERE OPERA DI UN SABOTATORE STRANIERO) – STESSA IPOTESI PER GLI INCENDI SOSPETTI A LONDRA E IN BAVIERA…