PUTIN NON HA ALTERNATIVE: DIVENTERÀ UN VASSALLO DI XI JINPING – LA VISITA DEL PRESIDENTE CINESE A MOSCA HA RESO CHIARO I RAPPORTI DI FORZA TRA MOSCA E PECHINO: “MAD VLAD”, ISOLATO DALL’OCCIDENTE DOPO AVER INVASO L’UCRAINA, HA UN DRAMMATICO BISOGNO DELL’UNICO ALLEATO CHE GLI È RIMASTO. E XI JINPING SI FREGA LE MANI: AVRÀ GAS E PETROLIO A BASSO PREZZO E POTRÀ ESPORTARE I SUOI PRODOTTI TECNOLOGICI. SUL LUNGO PERIODO...

Articolo del “Financial Times” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Vladimir Putin e Xi Jinping metteranno al centro dei colloqui di martedì al Cremlino i loro crescenti legami economici, sottolineando la dipendenza di Mosca da Pechino dopo che la sua economia è stata in gran parte separata dall'Occidente. Scrive il Financial Times.

Il presidente russo ha salutato il modello economico cinese come "molto più efficace" di quello di altri Paesi, riconoscendo l'ancora di salvezza che Pechino ha esteso dopo l'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte di Mosca lo scorso anno - con un commercio bilaterale che ha raggiunto il record di 190 miliardi di dollari nel 2022.

"Le sanzioni hanno esacerbato la relazione già asimmetrica tra Russia e Cina", ha dichiarato Maria Shagina, ricercatrice senior presso l'Istituto internazionale di studi strategici. "È difficile nascondere il fatto che la Russia è ora un partner minore".

Mosca vede la sua dipendenza economica dalla Cina come cruciale per le sue prospettive di vincere la guerra, ha detto una persona vicina al Cremlino. Anche se l'aiuto della Cina per superare gli effetti delle sanzioni statunitensi è insostituibile, la ricchezza di risorse naturali della Russia garantirà il continuo sostegno di Pechino, ha aggiunto la persona.

L'argomento più atteso per la discussione di martedì è il previsto gasdotto Power of Siberia 2, che darebbe alla Russia un nuovo modo vitale per dirottare le esportazioni dalle riserve che non vengono più inviate in Europa.

"La logica degli eventi impone che diventiamo una colonia delle risorse cinesi", ha detto la persona in questione. "I nostri server saranno di Huawei. Saremo i principali fornitori cinesi di tutto. Il gas lo prenderanno da Power of Siberia. Entro la fine del 2023 lo yuan [renminbi] sarà la nostra principale valuta commerciale".

Le sanzioni occidentali hanno lasciato Mosca con un deficit di bilancio di 2,58 miliardi di russi (34 miliardi di dollari) solo nei primi due mesi di quest'anno, mentre aumentava la spesa militare.

L'anno scorso, le importazioni cinesi di energia russa - che costituiscono oltre il 40% delle entrate del bilancio del Cremlino - sono cresciute da 52,8 a 81,3 miliardi di dollari. Secondo il Center on Global Energy Policy (CGEP) della Columbia University, la Russia è il secondo fornitore di greggio e carbone della Cina.

A gennaio, la Russia ha superato il Qatar, il Turkmenistan e l'Australia diventando il principale fornitore di gas della Cina, con una fornitura di 2,7 miliardi di metri cubi in quel mese, secondo i dati delle dogane cinesi.

A Washington si ritiene che Mosca e Pechino stiano "cercando di controllare" l'influenza globale dell'America. John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, ha dichiarato lunedì: "È un po' un matrimonio di convenienza, direi, meno che di affetto".

L'urgente necessità della Russia di trovare acquirenti per la sua energia potrebbe giocare a favore della Cina anche durante questa visita, proprio come è accaduto nel 2014 quando Mosca ha dovuto affrontare le sanzioni per l'annessione della Crimea. All'epoca, Russia e Cina firmarono un accordo per il gasdotto Power of Siberia, offrendo a Pechino una fornitura di gas a basso costo. Il progetto è entrato in funzione nel 2019.

"Per la Cina questa potrebbe essere una buona opportunità", ha dichiarato Moritz Rudolf, ricercatore presso il Paul Tsai China Center della Yale Law School. Ha fatto un paragone con il 2014, notando che ora "la Russia è più dipendente dalla Cina".

Una decisione di impegnarsi "nel prossimo enorme progetto con la Russia mentre la Russia sta bombardando l'Ucraina" invierebbe un messaggio critico sull'approfondimento dei legami di Pechino con Mosca, ha affermato Tatiana Mitrova, ricercatrice presso il CGEP.

Con le importazioni di microchip, apparecchiature 5G e macchinari industriali pesanti ora soggette ai controlli sulle esportazioni degli Stati Uniti, la Russia si è rivolta ai produttori cinesi. Secondo Bruegel, un think tank con sede a Bruxelles, l'anno scorso Mosca ha importato dalla Cina 4,8 miliardi di dollari in macchinari e parti elettriche, mentre le forniture da altri Paesi sono crollate.

I dati doganali cinesi mostrano che le esportazioni di alcuni semiconduttori verso la Turchia - compresi articoli di base come diodi e transistor - sono più che raddoppiate nel 2022, mentre la Turchia, le cui esportazioni di alta tecnologia erano in precedenza trascurabili, ha aumentato le vendite alla Russia.

"Mentre la Cina è diventata di gran lunga il principale esportatore di semiconduttori in Russia nel dopoguerra, le esportazioni erano spesso collegate alla Turchia o agli Emirati Arabi Uniti", ha dichiarato Shagina. Questa tattica mira a creare "strati che possano proteggere la Cina dai rischi di sanzioni", ha aggiunto.

L'aumento è avvenuto anche se molte aziende tecnologiche cinesi di primo piano, come Huawei, hanno interrotto le esportazioni verso la Russia per paura delle sanzioni statunitensi. Al loro posto sono subentrati oscuri produttori cinesi.

"Si tratta perlopiù di aziende cinesi che non lavorano sui mercati esteri in volumi paragonabili a quelli dei grandi marchi", ha dichiarato Vita Spivak, consulente associato della società di consulenza specializzata in rischi Control Risks.

Se prima della guerra le importazioni russe di prodotti all'avanguardia erano "più o meno diversificate", ha affermato Vita Spivak, "ora si stanno riorientando verso i fornitori cinesi, al punto che il mercato russo è molto spesso totalmente dipendente da quello cinese".

I risultati sono stati spesso contrastanti. "Ci sono tutte queste aziende cinesi di merda che forniscono apparecchiature per le [telecomunicazioni] 5G. È il secondo e terzo livello. È più simile al 4.2G. Ma non è niente", ha dichiarato un investitore tecnologico russo di alto livello.

La tecnologia cinese è anche l'unica opzione della Russia per continuare a produrre gran parte dell'energia che la Cina importa.

Yakov & Partners, l'ex braccio russo di McKinsey, ha descritto la precedente dipendenza della Russia dai gruppi occidentali di servizi petroliferi come Halliburton e Baker Hughes come un "tallone d'Achille", perché si prevedeva che la produzione sarebbe diminuita del 20% dopo la loro partenza.

Anche i progetti ad alta tecnologia, come il progetto di GNL artico di Novatek nella Siberia occidentale, ne risentono. Ma i dirigenti russi insistono sul fatto che esistono dei rimedi.

"Diciamo che vi manca un compressore... perché lo produce Siemens", ha detto un dirigente. "Forse si può fare a meno del compressore. Forse si acquistano due compressori dalla Cina che sono meno buoni. Ma per la maggior parte delle cose è fattibile".

