11 ott 2023 16:38

PUTIN SARÀ IN VISITA IN CINA LA PROSSIMA SETTIMANA PER UN FACCIA A FACCIA CON XI JINPING – I DUE, CHE FINORA NON HANNO CONDANNATO L'ATTACCO DI HAMAS, DISCUTERANNO ANCHE DELLA POSIZIONE DA TENERE SULLA GUERRA TRA ISRAELE E IL GRUPPO TERRORISTA – INTANTO “MAD VLAD”, DAL FORUM RUSSO DELL'ENERGIA, DICE: “STA PREVALENDO CHI CERCA DA DECENNI DI RISOLVERE LA QUESTIONE CON LA FORZA. ANCHE NEGLI USA CI SONO MOLTI POLITICI CONVINTI CHE LA STRADA SIA LA CREAZIONE DI UNO STATO INDIPENDENTE PALESTINESE”