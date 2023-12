PUTIN SI STA RASSEGNANDO A DIVENTARE IL VASSALLO DI XI JINPING – MOLTI ESPERTI SOSTENGONO CHE RUSSIA E CINA SI STANNO AVVICINANDO PERICOLOSAMENTE ALLA COSTRUZIONE DI UN’ALLEANZA MILITARE PER TOGLIERE AGLI USA LO SCETTRO DI PRIMA SUPERPOTENZA MILITARE DEL MONDO – L’UCRAINA E IL SOSTEGNO AD HAMAS SONO LE PROVE GENERALI, TAIWAN POTREBBE ESSERE IL PROSSIMO PASSO – RIUSCIRÀ "MAD VLAD" A METTERE DA PARTE L'ORGOGLIO E DIVENTARE IL LUKASHENKO DEL LEADER CINESE?

Per decenni, la potenza militare degli Stati Uniti è stata incontrastata. Dopo il crollo dell'Unione Sovietica nel 1991, gli Stati Uniti sono stati l'unica superpotenza militare del mondo, con le loro forze dispiegate in tutto il mondo per difendere gli alleati e scoraggiare le aggressioni.

Ma mentre il 2023 si avvicina, i conflitti si stanno accendendo in tutto il mondo e la Russia e la Cina stanno diventando sempre più aggressive nella loro ambizione comune di rovesciare gli Stati Uniti come maggiore potenza mondiale.

Secondo gli analisti, i loro leader autoritari, Xi Jinping e Vladimir Putin, stanno cercando di sfruttare l'instabilità globale per danneggiare gli Stati Uniti e i loro alleati e si stanno avvicinando alla formazione di un'alleanza militare che rappresenta la più grande minaccia che gli Stati Uniti hanno affrontato negli ultimi decenni.

"È chiaro che i due Stati si considerano partner militari e che questa partnership sta diventando sempre più profonda ed esperta, anche se non si tratta di un'alleanza formale nel senso occidentale del termine", ha dichiarato a Business Insider Jonathan Ward, CEO di Atlas Group.

Xi e Putin si avvicinano a una formidabile alleanza militare

La rivalità tra gli Stati Uniti e la partnership russa e cinese si manifesta nei conflitti in tutto il mondo. La Cina ha fornito alla Russia un sostegno economico e diplomatico fondamentale per l'invasione immotivata dell'Ucraina, mentre gli Stati Uniti hanno fornito miliardi di aiuti a Kiev.

In Medio Oriente, Russia e Cina si sono allineate all'Iran e hanno criticato gli attacchi di Israele a Gaza per distruggere il gruppo terroristico Hamas, sostenuto da Teheran. Gli Stati Uniti, invece, hanno fornito aiuti militari e sostegno diplomatico a Israele.

Secondo gli esperti, la Cina sta probabilmente osservando con attenzione l'esito della guerra in Ucraina per capire come reagirebbe il mondo nel caso in cui agisse con l'intenzione di prendere il controllo di Taiwan. E mentre si avvicinano, Cina e Russia stanno coordinando sempre più le loro risorse militari.

"La 'partnership strategica globale di coordinamento per una nuova era tra Russia e Cina ha sempre riguardato la potenza militare", ha detto Ward.

Negli ultimi due anni, Russia e Cina hanno avviato esercitazioni navali congiunte nel Mar del Giappone, la Russia ha consegnato alla Cina una tecnologia sottomarina che potrebbe darle un vantaggio in una guerra con gli alleati statunitensi nel Pacifico e i leader si sono impegnati a cooperare sullo sviluppo di armi ad alta tecnologia, come ha dichiarato Putin a novembre.

La Russia ha anche venduto alla Cina jet Su-25, elicotteri MI-17 e sistemi di difesa aerea S-400. Sebbene i leader non abbiano firmato un'alleanza militare formale, queste mosse dovrebbero preoccupare enormemente gli Stati Uniti e i loro alleati, scrive Chels Michta in un recente articolo per il Center for European Policy Analysis.

"Un'alleanza Cina-Russia su larga scala rappresenterebbe per gli Stati Uniti una minaccia mai affrontata prima dalla fine della Guerra Fredda", scrive Michta.

Le forze armate statunitensi sono sollecitate ad affrontare la nuova minaccia

Durante la Guerra Fredda, il Pentagono aveva pianificato di poter combattere contemporaneamente una grande guerra e due guerre minori. Ma di fronte all'evoluzione delle minacce, ha modificato la sua strategia per essere in grado di combattere una grande guerra e di dissuadere altri attacchi.

In ottobre, la Commissione del Congresso sulla postura strategica degli Stati Uniti ha affermato che gli Stati Uniti si trovano ora ad affrontare minacce "fondamentalmente diverse [da] qualsiasi cosa sperimentata in passato, anche nei giorni più bui della Guerra Fredda" a causa dell'ascesa di Cina e Russia.

Ha esortato il Pentagono a rivedere i suoi piani per essere pronto alla possibilità di una guerra con la Cina e la Russia contemporaneamente.

"L'asse Russia-Cina rappresenta un'enorme minaccia per gli Stati Uniti, dal momento che dovremo gestire la sicurezza sia in Europa che in Asia, così come in Medio Oriente, con il rischio di essere ridotti all'osso mentre Pechino e Mosca si coordinano per perseguire le rispettive ambizioni regionali", ha dichiarato Ward.

Alcuni esperti rimangono scettici sulla stabilità di un'alleanza russo-cinese, a causa delle tensioni di lunga data tra le potenze e del desiderio della Cina di mantenere forti legami con i lucrativi mercati occidentali. Ma la possibilità di un patto militare tra i leader autoritari è un'eventualità alla quale, secondo gli esperti, gli Stati Uniti devono prepararsi.

Le alleanze globali degli Stati Uniti sono estremamente importanti per la loro capacità di compensare la minaccia rappresentata dalle superpotenze rivali. In particolare in Europa, devono urgentemente intensificare e potenziare la loro capacità militare, ha affermato Ward.

Gli Stati Uniti sono ancora in grado di gestire entrambe le minacce, ma ciò richiederà un sostanziale aumento della condivisione degli oneri, soprattutto tra gli alleati europei che hanno visto le reali conseguenze del "coordinamento" geopolitico tra Russia e Cina dopo l'invasione dell'Ucraina", ha affermato Ward.

