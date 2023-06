PUTIN SILURA L’AMICO PRIGOZHIN E SI BUTTA NELLE BRACCIA DI XI JINPING – TRA “MAD VLAD” E IL CAPO DELLA BRIGATA DI MERCENARI RUSSI WAGNER LA TENSIONE È ALLE STELLE DOPO CHE PRIGOZHIN HA CRITICATO IL MINISTRO DELLA DIFESA SHOIGU (“VUOLE CHE TUTTI GLI BACINO I PIEDI, È UN INCAPACE”) - "MAD VLAD", CON TUTTI GLI INCAPACI CHE HA INTORNO, E' COSTRETTO A SPERARE NELL'AIUTO DI XI JINPING: “NON VEDO L’ORA DI CONTINUARE IL NOSTRO DIALOGO E IL LAVORO CONGIUNTO…”

1.PUTIN A XI: "NON VEDO L'ORA DI CONTINUARE DIALOGO COSTRUTTIVO"

(askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato in un messaggio di congratulazioni al presidente cinese Xi Jinping (ieri era il suo compleanno) che non vede l'ora di continuare un dialogo costruttivo e di lavorare a stretto contatto su questioni di attualità, ha reso noto il Cremlino.

"Non vedo l'ora di continuare il nostro dialogo costruttivo e il lavoro congiunto su questioni di attualità sul piano bilaterale, sull'agenda regionale e internazionale a beneficio dei popoli di Russia e Cina", si legge nel telegramma di congratulazioni, pubblicato dal Cremlino.

2.PUTIN SCARICA L’AMICO PRIGOZHIN: “SI DEVE SOTTOMETTERE A SHOIGU E ALL’ESERCITO”

Chi vuole gettare benzina sul fuoco fa circolare sui social il video della visita di Vladimir Putin e del suo ministro della Difesa Sergei Shoigu nell'ospedale militare centrale Vishnevsky di Mosca abilmente tagliato ed editato in modo da dare l'impressione che i due insieme siano a disagio. Sapiente propaganda sullo sfondo dei dissidi tra Shoigu e il capo dei mercenari Wagner, Evgenij Prigozhin.

La verità è che Putin non ha dubbi su quale parte appoggiare: quella dell'establishment e, in questo caso, del suo compagno di scorribande nella taiga siberiana. Parlando con i corrispondenti militari, il presidente russo ha difeso l'ordine di Shoigu che tutte "le unità di volontari" che combattono in Ucraina firmino contratti con la Difesa entro il primo luglio.

L'obiettivo è assumere il controllo degli "eserciti privati" che combattono per conto proprio contro Kiev in cambio di indennità e tutele. Putin è stato perentorio. "Va firmato. E va firmato il più rapidamente possibile. È l'unico modo per dare loro lo status giuridico necessario ad operare".

Il messaggio era diretto a Evgenij Prigozhin che soltanto due giorni prima si era rifiutato di siglare il protocollo sostenendo che Shoigu fosse "incapace di gestire correttamente le formazioni militari private". Il leader di Wagner è tornato a inveire contro il ministro della Difesa anche ieri.

"Vuole che tutti vadano in giro a baciargli i piedi, ma il gruppo Wagner non l'ha mai fatto. Ed è per questo che ha cercato di distruggerci due volte", ha detto in un messaggio audio che ha diffuso sul suo canale Telegram dopo aver pubblicato una sua foto con Viktor But, il trafficane d'armi rilasciato lo scorso dicembre dagli Usa in cambio della liberazione di Brittney Griner. […]

