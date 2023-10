PUTIN SOFFIA SUL FUOCO MEDIORIENTALE PER DISTRARRE L'OCCIDENTE (E PASSARE ALL'INCASSO) – AL PRESIDENTE RUSSO CONVIENE CHE IL CONFLITTO TRA HAMAS E ISRAELE SI INTENSIFICHI E SI ALLARGHI: PUO' COSTRINGERE USA E EUROPA AD ALLENTARE IL SOSTEGNO ALL’UCRAINA PER CONCENTRARSI SUL MEDIORIENTE – E UNA GUERRA PIÙ AMPIA PORTEREBBE A UN'IMPENNATA DEI PREZZI DI PETROLIO E GAS: UNA MANO SANTA PER L’ECONOMIA RUSSA IN DIFFICOLTA’ – GLI INTERESSI COMUNI CON LA CINA E L'IRAN

Articolo di “The Economist” - dalla rassegna stampa estera di Epr comunicazione

Nelle ultime 48 ore si è assistito a un'esplosione di diplomazia da parte della Russia in merito alla crisi mediorientale. Il 16 ottobre Vladimir Putin ha parlato con Binyamin Netanyahu, primo ministro di Israele, e con i leader di Egitto, Iran, Siria e Autorità Palestinese. Putin ha espresso le sue condoglianze per gli israeliani uccisi, ma non ha condannato gli attacchi di Hamas. L'autocrate russo ha anche chiesto un cessate il fuoco e ha dato la colpa della crisi all'America.

Le telefonate confermano due cose: l'allontanamento della Russia da Israele e che il Cremlino vede nella guerra tra Israele e Hamas un'opportunità per minare e distrarre l'Occidente. Questo sforzo sarà applaudito dalla Cina: Putin è infatti volato a Pechino per partecipare al vertice Belt and Road, ospitato da Xi Jinping. Nel frattempo Joe Biden ha preso il volo per Israele per incontrare Netanyahu, cercando di plasmare la risposta militare di Israele, ottenere un flusso di aiuti a Gaza e scoraggiare l'Iran e i suoi proxy. I programmi di viaggio dei due rivali illustrano un mondo diviso sull'Ucraina, il Medio Oriente e altro ancora.

Netanyahu era solito chiamare Vladimir Putin "caro amico". Negli ultimi anni ha visitato la Russia una dozzina di volte. Deve quindi essere rimasto sorpreso dal fatto che il Presidente russo abbia impiegato nove giorni dopo la furia mortale di Hamas nel sud di Israele per rispondere al telefono. La Russia non ha avuto quasi una parola di censura nei confronti dei militanti, nonostante le notizie che tra tanti altri hanno ucciso 16 suoi cittadini e che altri otto potrebbero essere dispersi.

Netanyahu aveva corteggiato Putin per il ruolo della Russia in Siria, il vicino più instabile di Israele. La Russia ha sostenuto il regime di Bashar al-Assad, il dittatore assassino della Siria, con bombardamenti indiscriminati su vari gruppi di ribelli. Netanyahu voleva essere sicuro che Israele sarebbe stato libero di perseguire i propri interessi in Siria, compresi gli attacchi aerei periodici, senza l'ostacolo russo.

Alcuni sostengono che Netanyahu, il politico dominante in Israele negli ultimi due decenni, abbia anche un'affinità con uomini forti come Putin. Ha esitato a criticare la Russia per l'invasione dell'Ucraina e ha taciuto quando l'ha fatto. Non ha nemmeno fornito armi all'Ucraina, nonostante le richieste ucraine.

C'è molta affinità potenziale tra Russia e Israele: il 15% degli israeliani parla russo, a causa delle loro origini nell'ex Unione Sovietica. Putin sembra ammirare Israele come una potenza regionale muscolosa che non teme di far valere il proprio peso e ha accolto con favore l'apparente indifferenza di Netanyahu nei confronti dei fallimenti democratici della Russia.

Ma nonostante le dimostrazioni di calore, il sostegno russo al nazionalismo palestinese non ha mai vacillato dall'epoca sovietica, quando la Russia ha aiutato ad addestrare i combattenti palestinesi e ha armato i Paesi arabi che hanno attaccato Israele nel 1973. La Russia è stata a lungo più vicina a paesi come la Siria che a Israele. E il debole di Putin per Israele non gli ha impedito di avvicinarsi all'Iran, il regime più ferventemente anti-israeliano del Medio Oriente.

Non vi è alcuna indicazione che la Russia abbia fornito un aiuto diretto ad Hamas nella pianificazione o nell'esecuzione dell'assalto nel sud di Israele. Ma la Russia ha mantenuto relazioni amichevoli con l'organizzazione sostenuta dall'Iran da quando è salita al potere a Gaza, ritenendo che un giorno avrebbe potuto essere utile.

Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha accolto calorosamente un membro della leadership di Hamas, Khaled Meshaal, a Mosca nel 2007. Quando nel 2014 le forze israeliane sono entrate a Gaza in un'operazione di sette settimane, si sono trovate a ricevere un gran numero di missili anticarro russi, forniti dall'Iran.

Le relazioni sempre più calde della Russia con l'Iran hanno già creato tensioni con Israele e avrebbero potuto causare un conflitto anche senza l'atrocità del 7 ottobre. L'anno scorso, quando la Russia era a corto di missili con cui distruggere l'Ucraina, si è rivolta all'Iran perché le fornisse centinaia di droni autodetonanti Shahed per attaccare infrastrutture e centri abitati. Ora ne sta realizzando una versione propria con l'assistenza dell'Iran. In cambio, si pensa che la Russia fornirà all'Iran elicotteri d'attacco e sistemi di difesa aerea. Queste armi, a loro volta, aumenterebbero le capacità dell'Iran in caso di guerra con Israele.

Putin potrebbe non volerlo, ma probabilmente non gli dispiacerebbe se la guerra di Israele contro Hamas si intensificasse e si allargasse ad altre parti del mondo arabo. Hamas ha già contribuito a distogliere l'attenzione dell'Occidente dalla guerra in Ucraina.

Joe Biden, presidente americano, sta cercando di ottenere l'approvazione del Congresso per ulteriori aiuti all'Ucraina legandoli a un pacchetto di aiuti di emergenza per Israele. Ma anche se ciò dovesse riuscire, un'espansione della conflagrazione in Medio Oriente è destinata a ridurre il flusso di munizioni verso l'Ucraina, a tutto vantaggio della Russia.

Inviando due portaerei nella regione e il suo diplomatico di punta, Antony Blinken, l'America ha dimostrato quanto sia desiderosa di evitare che il conflitto si allarghi. Spera di scoraggiare Hezbollah, un altro proxy iraniano, che controlla il Libano meridionale e ha un arsenale di 150.000 razzi e missili puntati contro Israele.

Una guerra più ampia porterebbe probabilmente due vantaggi sia alla Russia che all'Iran. Il primo sarebbe un'impennata dei prezzi del petrolio e del gas che aiuterebbe entrambe le economie in difficoltà e darebbe a Putin denaro extra per finanziare la sua guerra in Ucraina. Il secondo sarebbe quello di sconvolgere i piani americani per il Medio Oriente. Hamas ha già servito gli interessi iraniani e russi rinviando a tempo indeterminato il ventilato accordo di pace tra Israele e Arabia Saudita, per il quale l'America ha speso molto tempo e sforzi.

È per le stesse ragioni che anche la Cina ha rifiutato di dare manforte a Israele condannando Hamas. Finora la Cina si è limitata a esprimere preoccupazione "per l'attuale escalation di tensioni e violenza tra Palestina e Israele". Secondo un articolo del Wall Street Journal, accostando i preparativi delle forze israeliane pesantemente armate che presto entreranno a Gaza alle immagini di navi da guerra americane che sembrano dirigersi verso la zona del conflitto, i notiziari cinesi danno l'impressione che l'operazione sia guidata da Washington.

Come la Russia, la Cina sarà felice di vedere l'America impantanata nella regione e la sua autorità messa in discussione. All'inizio di quest'anno, la Cina ha contribuito a mediare un riavvicinamento tra l'Iran e l'Arabia Saudita, in parte nella speranza di minare l'ordine mondiale guidato dagli americani. Forse non aveva idea dei piani di Hamas, ma è improbabile che rimpianga lo scompiglio che ha causato.

