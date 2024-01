PUTIN VEDE LA RASSEGNAZIONE UCRAINA E FA LA SUA MOSSA: SECONDO “BLOOMBERG”, IL PRESIDENTE RUSSO STA “SONDANDO IL TERRENO” CON GLI STATI UNITI PER L’APERTURA DI COLLOQUI PER LA FINE DELLA GUERRA – I FUNZIONARI AMERICANI, PERÒ, SAREBBERO SCETTICI: NON CI SONO SEGNALI REALISTICI CHE IL CAPO DEL CREMLINO VOGLIA CHIUDERE IL CONFLITTO. ANZI…

'PUTIN SONDA IL TERRENO CON USA SU STOP ALLA GUERRA IN UCRAINA'

(ANSA) - Secondo Bloomberg, il presidente russo sta sondando il terreno per capire se gli Stati Uniti siano pronti a impegnarsi in colloqui per porre fine alla guerra della Russia in Ucraina. Secondo due persone vicine al Cremlino, Vladimir Putin ha lanciato segnali agli Stati Uniti attraverso canali indiretti per manifestare la sua disponibilità a discutere, potenzialmente anche sui futuri accordi di sicurezza per l'Ucraina. Tuttavia, i funzionari statunitensi sarebbero scettici poichè non vedono segnali realistici che il capo del Cremlino voglia porre fine alla guerra.

STOLTENBERG, 'NATO E UE DEVONO DARE PIÙ FINANZIAMENTI A KIEV'

(ANSA) - "La Nato e l'Unione Europea devono fare di più in termini di assistenza finanziaria all'Ucraina perché se Vladimir Putin vince c'è il rischio che usi la forza nuovamente". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg incontrando il premier montenegrino Milojko Spajic a Bruxelles.

KIEV, SOLO 5 CADAVERI DELL'AEREO RUSSO CADUTO IN OBITORIO

(ANSA) - L'Ucraina afferma di avere informazioni secondo cui solo cinque cadaveri sono stati consegnati dal luogo dell'incidente dell'aereo russo caduto a Belgorod al vicino obitorio. Lo ha detto alla Cnn un funzionario dell'intelligence militare ucraina, mettendo in dubbio l'affermazione di Mosca secondo cui decine di prigionieri di guerra ucraini sarebbero stati uccisi nell'incidente. Mosca e Kiev hanno fornito resoconti contrastanti su come l'Ilyushin Il-76 sia stato abbattuto mercoledì: Mosca afferma che l'aereo trasportava prigionieri di guerra ucraini, mentre Kiev afferma che trasportava missili russi da utilizzare in attacchi.

VLADIMIR PUTIN JOE BIDEN