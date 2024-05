PUTIN VUOLE UNA RUSSIA FORMATO URSS E RIDISEGNA LA STRUTTURA DI POTERE - DOPO AVER PIAZZATO L’ECONOMISTA ANDREI BELOUSOV AL MINISTERO DELLA DIFESA (E’ IL SINTOMO DI UNA GUERRA CHE IL CREMLINO È PRONTO A CONDURRE A OLTRANZA), NOMINA NIKOLAI PATRUSHEV SUO ASSISTENTE - L’EX MINISTRO SHOIGU E’ DIVENTATO SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA - ARRESTATO IL CAPO DELLA DIREZIONE PRINCIPALE DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA RUSSO, IL TENENTE GENERALE YURI KUZNETSOV: E’ SOSPETTATO DI AVER INTASCATO TANGENTI…

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Nikolai Patrushev è stato nominato assistente del presidente russo Vladimir Putin. Lo riporta la Tass.

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Il capo della Direzione principale del personale del Ministero della Difesa russo, il tenente generale Yuri Kuznetsov, è stato arrestato, "perché sospettato di aver intascato tangenti". Lo riporta Interfax. Secondo la Tass, è stata condotta una perquisizione sia nel posto di lavoro di Kuznetsov che nella sua abitazione. Dal 2010 al 2023, Kuznetsov ha guidato l'8/a Direzione dello Stato Maggiore delle Forze Armate russe, che si occupa di questioni relative al servizio di protezione dei segreti di Stato del Ministero della Difesa.

La commissione investigativa russa informa, come riporta Interfax, di aver sequestrato oltre 100 milioni di rubli Kuznetsov. L'arresto è un nuovo caso di epurazione dopo che nei mesi scorsi era stato arrestato il viceministro della Difesa Timur Ivanov sempre con l'accusa di corruzione. E nel nuovo governo Putin non ha confermato il ministro Serghei Shoiugu, sostituito con l'economista Belousov.

Estratto dell'articolo di Micol Flammini per "il Foglio"

“Avremo sia armi sia burro”, ha scritto sul suo canale telegram Konstantin Malofeev, magnate russo, ortodosso fervente, vicino a Vladimir Putin, fondatore del canale televisivo Tsargrad che sostiene con frenesia e ossessione la guerra russa contro l’Ucraina.

La notizia dell’arrivo di Andrei Belousov al ministero della Difesa al posto di Sergei Shoigu è stata presa con entusiasmo da chi come Malofeev non ha cedimenti e pensa che l’“operazione militare speciale” vada portata avanti fino alla fine […] Belousov non è un militare, è un economista, e il suo compito sarà legare la Russia alla nuova economia di guerra, forse prepararla anche per una nuova ondata di mobilitazione. Belousov è stato ministro dello Sviluppo economico ed è un occhio di cui il Cremlino può fidarsi per la gestione del ministero a cui Mosca destina il 7 per cento del suo prodotto interno lordo.

Il nuovo ministro ha una sua specializzazione per il complesso industriale, al quale ormai la Russia ha legato quello militare. Belousov è la sintesi del quinto mandato di Vladimir Putin, è il sintomo di una guerra che il Cremlino è pronto a condurre a oltranza, senza nessun appetito per un negoziato di pace o per un compromesso. Putin va avanti e al suo fianco vuole un uomo che per i conti ha passione e dedizione […] e imposterà la macchina bellica perché duri.

Il capo della Federazione russa si fida di Belousov, lo conosce fin dall’inizio della sua carriera al Cremlino e, dopo le accuse di corruzione che venivano mosse all’ex ministero della Difesa, non poteva continuare a lasciare intatta la figura di Sergei Shoigu. Serviva un nome nuovo […] i blogger di guerra russi hanno […] applaudito la decisione di nominare Belousov e allontanare Shoigu.

Era stato il capo della Wagner, Evgeni Prigozhin, il primo a sbandierare e ripetere le accuse di corruzione contro il ministero della Difesa, a spiegare che i piani di Shoigu e del capo di stato maggiore Valeri Gerasimov erano fatti da uomini lontani dal fronte e ben seduti tra i lussi delle loro ville. Putin aveva preso le parti di Shoigu – dopo l’omicidio di Prigozhin, era scomparso l’accusatore, ma le accuse erano rimaste tutte, si erano infittite, venivano ripetute dai blogger militari, dai soldati […]

Andrei Belousov si è laureato in Economia presso l’Università statale di Mosca, è stato un esempio per suo fratello Dmitri che lo ha seguito […] I due fratelli vengono definiti economisti “sovietici progressisti” e questo dettaglio non fa che confermare le teorie e le paure di chi crede che la Russia sia pronta per la stessa fine dell’Unione sovietica, drogata dall’economia militare. […]

LA RIVOLUZIONE DI PUTIN UN MANAGER ALLA DIFESA PER L'ECONOMIA DI GUERRA

Estratto dell'articolo di Marco Ventura per "il Messaggero"

A spiegare, numeri alla mano, la nomina di un economista nuovo ministro della Difesa russo in un briefing coi giornalisti, domenica notte, è Dmitry Peskov, il portavoce di Putin. Spiega come la spesa militare in Russia sia cresciuta con «l'operazione speciale in Ucraina» dal 3 al 6.7 per cento del Prodotto interno lordo e sta per raggiungere il 7.4, percentuale che ricorda quella dell'Urss in piena corsa al riarmo a metà degli anni 80.

«Questo è estremamente importante - conclude Peskov - e richiede una capacità di gestione speciale». Che non può essere quella di un generale come Sergei Shoigu, ma di un economista e, anzi, del consigliere economico di Putin per sei anni, Andrei Belousov, […] Prende il posto di Shoigu, l'amico siberiano di Putin, colpevole di non aver dato il colpo di grazia a Kiev nei primi giorni dell'invasione […]

A colpire Putin, l'abilità di Belousov di raccogliere l'equivalente di 3 miliardi di dollari con tasse sulle imprese. Una fonte di governo citata dalla Reuters lo definisce «molto organizzato, sistematico, duro, uno a cui piace avere il controllo su tutto». Avrebbe una mentalità molto "sovietica", crede nella «supremazia dello Stato, unico a decidere come spendere i soldi». Insomma, l'uomo giusto per un'economia di guerra in cui l'apparato militar-industriale deve sostenere le casse del Cremlino […]

La scelta di Belousov significa che la spesa militare aumenterà in quantità, valore, ma anche innovazione. Non a caso, il neo-titolare della Difesa è stato tra coloro che hanno convinto Putin del ruolo cruciale dell'economia digitale e della Blockchain (Bitcoin e simili) e al tempo stesso a schierarsi tra i pochissimi esperti del Cremlino a favore della guerra in Ucraina nel 2022 e dell'annessione della Crimea nel 2014. Andrei Removich Belousov, detto "Remych" dagli amici, è perciò l'asso nella manica dello Zar sia per fare pulizia all'interno di un esercito corrotto, sia per introdurre veri modelli finanziari nel mondo della Difesa […]

Per il consigliere presidenziale di Zelensky a Kiev, Mikhaylo Podolyak, […] Putin ha deposto il gruppo di Shoigu tranne il capo di Stato maggiore Valery Gerasimov, che continuerà nella funzione di stratega militare e autore dei piani di battaglia, e ha pure ridimensionato il clan di Patrushev, il segretario del Consiglio per la sicurezza nazionale che non nascondeva l'ambizione alla successione di Putin per sé o per il figlio, che è ministro. […] Il nuovo corso della guerra ha bisogno più di rubli che di soldati, per questo ci voleva una rivoluzione dell'organigramma. […]

