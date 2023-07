18 lug 2023 10:14

PUTIN E ZELENSKY CONTINUANO A TIRARSI BOMBE, MA LA TRATTATIVA PER IL CESSATE IL FUOCO PROSEGUE – IL CARDINALE MATTEO ZUPPI, PRESIDENTE DELLA CEI E INVIATO SPECIALE DI BERGOGLIO PER LA PACE IN UCRAINA, IERI È VOLATO A WASHINGTON, E OGGI INCONTRA JOE BIDEN. LA MEDIAZIONE PER ORA SI CONCENTRA SUL RIMPATRIO DEI BAMBINI UCRAINI DEPORTATI IN RUSSIA. MA È SOLO UN PRIMO PASSO PER CHIUDERE IL PRIMA POSSIBILE LA GUERRA – IL COINVOLGIMENTO DELLA CINA