LA SPACCONATA DI "MAD VLAD" SULLA BOMBA NUCLEARE ORMAI NON FA PIÙ PAURA - UN'ANALISI DEL "FINANCIAL TIMES" SPIEGA COME L'OCCIDENTE SIA DIVENTANO MENO ANSIOSO DI FRONTE ALLA RIPETUTA MINACCIA ATOMICA DA PARTE DELLA RUSSIA: GLI STATI UNITI E GLI ALLEATI HANNO CAPITO CHE L'EVENTUALE USO DI QUESTE ARMI SAREBBE TROPPO RISCHIOSO E COSTOSO PER PUTIN - TUTTI I RIFERIMENTI ALL'APOCALISSE SERVONO SOLO COME DETERRENTE.. (SPERIAMO ABBIANO RAGIONE)