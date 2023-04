L’ACQUA E’ POCA E LA PAPERA NON GALLEGGIA - NON BASTA LA REVISIONE AL RIALZO DELLE STIME SUL PIL, IL +0,9% LASCIA POCHI MARGINI DI SPESA: LA CRESCITA È TROPPO DEBOLE E NEL DEF NON CI SONO I SOLDI PER IL TAGLIO DELL’IRPEF E LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE – LA RIFORMA DELLE PENSIONI SLITTA A DATA DA DESTINARSI: INFATTI IL TAVOLO CON I SINDACATI NON VIENE CONVOCATO DA SETTIMANE – I RITARDI SUL PNRR CI HANNO GIA’ FATTO PERDERE 7,6 MILIARDI DI PIL NEL 2022 E POTREBBERO ROSICCHIARNE ALTRI 5,4 NEL 2023…