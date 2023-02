IL PUTINISMO DEL CAV È ANCHE FIGLIO DEI SONDAGGI (IN BARBA ALLE ALLEANZE INTERNAZIONALI) - BERLUSCONI HA LETTO LE ULTIME RILEVAZIONI CHE DAVANO 3 ITALIANI SU 4 PREOCCUPATI PER LE CONSEGUENZE DELLA GUERRA. E SE ALL’INIZIO IL 55% ERA PRO SANZIONI E IL 31 CONTRARIO, OGGI I FAVOREVOLI SONO SCESI AL 46 E I CONTRARI SALITI AL 37 - IL DISAGIO VISSUTO DAI PARLAMENTARI DI FORZA ITALIA E DAL MINISTRO DEGLI ESTERI, ANTONIO TAJANI, COSTRETTO DA MELONI A MEDIARE CON IL CAV…

«Credo che per l’età e per il ruolo che ha rivestito Berlusconi sia libero di dire quello che pensa». […] sono in molti da Forza Italia, come Maurizio Gasparri, a cercare di non far guastare la festa dalle parole pronunciate domenica, a urne aperte, da Silvio Berlusconi: «A parlare con Zelensky, fossi stato premier, non ci sarei mai andato. Bastava che cessasse di attaccare le due Repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe accaduto. Giudico molto, molto negativamente il comportamento di questo signore».

[…] Gasparri aveva rivendicato che c’era un Berlusconi ex presidente del Consiglio e l’alleato di Meloni: «Siamo dalla parte del popolo ucraino, abbiamo votato i provvedimenti, ma nel Donbass c’erano guerre da anni che il mondo avrebbe dovuto bloccare. Perché poi da guerra nasce guerra».

[…] Ma a vivere con disagio i postumi di quella «bomba» mediatica sono gli stessi azzurri. Un candidato forzista racconta il momento della deflagrazione vista dall’interno: «Ho pensato subito: “Ecco qua, adesso perdiamo”. Poi mi è impazzito lo smartphone. E sono cominciate telefonate di tutti a tutti. Certo anche il presidente Berlusconi è stato chiamato. Ed è stato anche convinto. Infatti non ha continuato».

Com’è noto, Berlusconi è attento ai segnali del Paese, soprattutto quelli riscontrati nei sondaggi. Gli ultimi davano 3 italiani su 4 preoccupati per le conseguenze della guerra. E se all’inizio il 55% era pro sanzioni e il 31 contrario, oggi i favorevoli sono scesi al 46 e i contrari saliti al 37. Ma a microfoni spenti molti parlano del disagio vissuto dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, costretto da Meloni a mediare con Berlusconi tornato a intonare gli stessi temi rivelati dagli audio pubblicati da Lapresse a ottobre. […] In Forza Italia molti sperano che finisca come allora. Polemiche, chiarimenti e nulla più. Ma la smorfia amara disegnata sui volti dei colleghi di FdI la dice lunga. […]

