IL PUTINISMO SPACCA LA LEGA ANCHE A LIVELLO LOCALE – A SANREMO IL PARTITO DI MATTEO SALVINI SI È ALLEATO CON IL “MOVIMENTO IMPRESE ITALIANE” DEL FILO-PUTINIANO MAURIZIO PINTO, UN TIPINO FINO CHE HA COMMENTATO LE ELEZIONI IN RUSSIA CON UN POST SU FACEBOOK IN CUI DEFINIVA “MAD VLAD” “UNICO SOLO E GRANDE BALUARDO PER I POPOLI”. L’INTESA ELETTORALE HA FATTO GIÀ SCAPPARE LA CONSIGLIERA REGIONALE MABEL RIOLFO. E METTE A RISCHIO LA TENUTA DELL’ALLEANZA DI CENTRODESTRA…

Estratto dell’articolo di Matteo Macor per “la Repubblica – ed. Genova”

L’addio burrascoso di Mabel Riolfo, dalla serata di lunedì ex consigliera del gruppo leghista in Regione Liguria, parrebbe solo «la punta dell’iceberg» […].

Il momento difficile della Lega […] sta forse soprattutto nel “ sommerso”: ha diverse facce, diversi numeri. Lo dicono i sondaggi verso le Europee (l’ultimo, firmato Swg, vede il Carroccio all’ 8 per cento: appena più 0,2 sul 7,8 di Forza Italia), lo dicono anche le scelte apparentemente più marginali, nei contesti locali.

Come sta succedendo a Sanremo, dove in vista delle Comunali di giugno fa discutere l’intesa elettorale tra la lista leghista (e di conseguenza il candidato sindaco dei partiti del centrodestra, Gianni Rolando) e il “ Movimento Imprese Italiane”, ora rinominato “ Imprese per Sanremo”, e del suo presidente Maurizio Pinto.

Già in prima fila nelle proteste anti governative in tempi di campagne vaccinali, e in prima fila oggi nello schierarsi tra i sostenitori di Vladimir Putin e del discusso voto che lo ha appena (ri) incoronato presidente.

Se lo strappo di Riolfo ha scoperto i nervi tesi di tanti, nel partito, e a raccontarlo sono anche le parole scelte ieri dal capogruppo Stefano Mai per commentare la sua uscita, – «La Lega non è una barca sulla quale si sale solo quando fa comodo e da cui scendere se il mare si agita, e un suo passaggio in Forza Italia non sarebbe tollerabile» – anche il caso sanremese, in qualche modo, parla di una crisi di consensi.

A fare di Pinto un piccolo caso politico, ieri, è stato un suo post: «Unico solo e grande baluardo per i popoli contro le menzogne dell’occidente e le guerre della Nato! Grande presidente Putin » , la sua didascalia a un’immagine del presidente russo. Parole che, se è vero che Pinto non è candidato per la Lega nella coalizione di centrodestra ( lo è però il suo vice in associazione, Alessio Graglia), non potevano non scatenare lo scontro da campagna elettorale.

In prima fila a condannarne la posizione […] c’è il candidato sindaco di area totiana Alessandro Mager, che già all’annuncio dell’intesa elettorale tra il Movimento Imprese e la Lega aveva ricordato le posizioni dello stesso Pinto nel passato più recente. «Questo signore ha definito la premier Meloni “una lurida schifosa che fa propaganda” e Salvini “ un pagliaccio che dovrebbe sputarsi in faccia”, e oggi sostiene la lista leghista? Ma davvero si son ridotti al punto di accettarlo per una manciata di preferenze in più?».

Fuoco alleato in arrivo da destra, che dice molto sia della contesa amministrativa nella città dei fiori, sia […] del momento delicato del Carroccio, […]

