DA PYONGYANG CON AMORE - IL PASCIUTO DITTATORE NORDCOREANO, KIM JONG-UN, È IN VIAGGIO VERSO LA RUSSIA PER INCONTRARE IL PRESIDENTE PUTIN - CICCIO KIM E "MAD-VLAD" DISCUTERANNO DI ARMI, DI CUI MOSCA HA UN DISPERATO BISOGNO PER IL CONFLITTO IN UCRAINA. PUTIN NON HA MOLTA SCELTA, A CAUSA DELLE SANZIONI È COSTRETTO AD ACCONTENTARSI E PRENDERE QUELLO CHE GLI DA' LA COREA DEL NORD...

CICCIO KIM PUTIN

(ANSA) - Il leader nordcoreano Kim Jong Un sarebbe partito per la Russia su un treno per un vertice con il presidente Vladimir Putin. Lo riferisce l'emittente sudcoreana YTN, ripresa dal Guardian. Secondo l'emittente sudcoreana YTN, Kim Jong-un si sta lentamente spostando all'interno della Corea del Nord verso il confine nord-orientale a bordo di un treno privato. Secondo Ytn, sarebbe possibile dopodomani un incontro con Putin.

MEDIA RUSSI, KIM JONG-UN ATTESO A BREVE IN RUSSIA

(ANSA) - MOSCA, 11 SET - Fonti citate dall'agenzia russa Interfax hanno confermato che il leader nordcoreano Kim Jong-un è atteso in questi giorni per una visita nell'Estremo Oriente russo. "Ci stiamo preparando per questa visita da lungo tempo", ha detto il rappresentante del governo locale di una delle regioni di questa parte della Russia. Non sono stati forniti altri dettagli. La precedente visita di Kim Jong-un in Russia, nel 2019, era cominciata con l'ingresso del suo treno blindato alla stazione di Chasan, in territorio russo al confine con la Corea del Nord. Successivamente si era recato a Vladivostok. Anche le visite del padre e del nonno dell'attuale leader, Kim Jong Il e Kim Il Sung, erano cominciate da Chasan.

'I PROIETTILI NORDCOREANI NELLA LISTA DEI DESIDERI DI PUTIN'

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Nella 'lista dei desideri' che Vladimir Putin potrebbe sottoporre al leader nordcoreano, partito oggi verso la Russia con il suo famigerato treno blindato, ci sono in particolare tre tipi di armamenti: i proiettili d'artiglieria da 122 e 152 millimetri e i razzi da 122 millimetri. Lo scrive Bloomberg ricordando che la Corea del Nord è anche uno dei pochi Paesi ad avere ampie scorte di carri armati di epoca sovietica (i T-54 per esempio), come quelli che Mosca ha schierato in Ucraina.

Durante l'incontro con il presidente russo, Kim Jong Un, che ha lasciato il suo Paese diretto in Russia per il suo primo viaggio al di fuori della penisola negli ultimi quattro anni, dovrebbe discutere della fornitura di armi a Mosca, poiché dispone di alcune delle più grandi scorte di artiglieria e di razzi non guidati che potrebbero essere utilizzati nell'armamento di epoca sovietica che la Russia sta usando per attaccare l'Ucraina.

"È improbabile che le forniture di munizioni dalla Corea del Nord siano decisive nel breve termine, ma renderà più facile per la Russia continuare una guerra di logoramento", ha dichiarato a Bloomberg Terence Roehrig, professore di sicurezza nazionale presso il Naval War College degli Stati Uniti. "L'aggiunta della Corea del Nord all'elenco dei fornitori di armi aiuterebbe a colmare le lacune di munizioni e altri sistemi d'arma che i produttori russi hanno e potrebbe essere indicativo delle difficoltà a mantenere la produzione in casa", ha aggiunto Schmerler.

vladimir putin VLADIMIR PUTIN KIM JONG UN