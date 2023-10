20 ott 2023 17:06

DA PYONGYANG CON AMORE – A UN MESE DAL VIAGGIO DI KIM JONG-UN A MOSCA, IL MINISTRO DEGLI ESTERI RUSSO, SERGEJ LAVROV, È VOLATO IN COREA DEL NORD PER RINSALDARE L'ASSE MILITARE TRA I DUE PAESI – CICCIO KIM STA FORNENDO ARMI A PUTIN PER LA SUA GUERRA IN UCRAINA, IN CAMBIO DI TECNOLOGIA SATELLITARE AVANZATA E SOTTOMARINI A PROPULSIONE NUCLEARE – E, SECONDO “ASSOCIATED PRESS”, LA COREA DEL NORD AVREBBE ARMATO ANCHE HAMAS…