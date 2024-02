IL QATARGATE? UNA SÒLA CLAMOROSA – L’AUDIO DEPOSITATO DALLA DIFESA DI FRANCESCO GIORGI, IN CUI SI SENTE IL CAPO DEGLI INVESTIGATORI DELL’INCHIESTA CHE DICE “NON CREDIAMO A NIENTE DI QUELLO CHE DICE PANZERI”, È L’ENNESIMA BOTTA ALLA CREDIBILITÀ DELLE INDAGINI, GIÀ FORTEMENTE COMPROMESSE DAL SOSPETTO CONFLITTO DI INTERESSE DEL GIUDICE MICHEL CLAISE (CHE SI È PURE CANDIDATO) – LE CONSEGUENZE POLITICHE, IL PENTIMENTO SOSPETTO DI PANZERI E IL PASSAGGIO RIVELATORE DELL’AUDIO: “NON C'È GIUSTIZIA. NON HO FIDUCIA NELLA GIUSTIZIA PERCHÉ È MOSSA DA FILI, DAI POLITICI…”

1. UN ALTRO COLPO ALLA CREDIBILITÀ DEL QATARGATE

Estratto dal “Foglio”

L’indagine del Qatargate si poggia su ben poche certezze: un nuovo audio certifica che la procura di Bruxelles considerava Pier Antonio Panzeri, il testimone centrale dell’intera inchiesta, “inattendibile”.

L’indiscrezione arriva da una registrazione, depositata dalla difesa di Francesco Giorgi, l’ex assistente di Panzeri, che getta ulteriori ombre sulla giustizia belga e sull’inchiesta che ha fatto tremare le istituzioni Ue. “Non crediamo a niente di quello che dice Panzeri”, spiega a Giorgi […] il capo degli investigatori. “Sappiamo benissimo che ci sta prendendo in giro”, dice il poliziotto in una conversazione registrata a maggio.

Questo audio squarcia ulteriormente la credibilità dell’inchiesta del giudice istruttore Michel Claise e della sua crociata contro la corruzione già costretta a interrompersi a causa del sospetto conflitto d’interessi. […] Se l’iter giudiziario piega sempre più verso una revisione delle accuse, ora a Bruxelles non è più tabù neanche ripensare alle conseguenze politiche dello scandalo.

Che fare ora della grande riforma per la trasparenza lanciata dalla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, se la causa che l’ha scatenata si sgonfia, e chiama a rispondere chi si è sempre dichiarato innocente? Queste domande si innestano su una campagna elettorale europea che sperava di essersi liberata di questo scandalo, […] che invece […] continua a pungere la credibilità della giustizia belga, e la mancanza di coraggio delle istituzioni europee.

'PANZERI MENTE', NUOVE OMBRE SULL'INDAGINE DEL QATARGATE

Estratto dell’articolo di Valentina Brini per l’ANSA

"Buongiorno, grazie, arrivederci". Raggiunto al telefono poco dopo il diffondersi delle notizie che lo riguardano, l'ispettore capo della polizia di Bruxelles, Ceferino Alvarez-Rodriguez, si affretta a riattaccare. Le sue parole choc però sono ormai rimbalzate su tutti i media italiani ed europei, assestando un nuovo colpo all'inchiesta già travagliata sul Qatargate.

A rendere il poliziotto […] l'uomo del giorno è un audio depositato dalla difesa di Francesco Giorgi, indagato illustre dell'inchiesta che nel dicembre 2022 scosse il Parlamento europeo puntando dritta sulla pista della trama di corruzione tra Bruxelles, Doha e Rabat orchestrata dall'ex eurodeputato - poi pentito - Pier Antonio Panzeri.

Una conversazione registrata di nascosto a maggio, quando Giorgi si trovava ai domiciliari sotto sorveglianza elettronica, nella quale l'investigatore si espone senza mezzi termini: "Non crediamo a niente di quello che dice Panzeri. Sappiamo benissimo che ci sta prendendo in giro. Ma esploderà tutto", dice in un fitto botta e risposta con l'ex braccio destro del sindacalista lombardo.

Poi la critica all'intero sistema: avere "fiducia nella giustizia oggi" è da "pazzi", perché "è mossa dai fili della politica". Tutte considerazioni che gettano ombre pesanti sulla credibilità delle confessioni rese dalla gola profonda Panzeri, sulle quali si basa parte dell'ipotesi accusatoria. Mettendo così a rischio di flop l'intera inchiesta.

A quattordici mesi dallo scoppio del presunto scandalo, l'audio […] rappresenta un nuovo tassello nel puzzle di elementi che insinuano dubbi sulla condotta degli inquirenti, già al centro di un maxi-riesame destinato a chiudersi a maggio. La conversazione […] risale al 3 maggio scorso, quando Giorgi si trovava ormai da due mesi e mezzo in custodia cautelare sotto sorveglianza elettronica dopo altri due mesi passati in carcere.

A bussare alla porta dell'ex factotum di Panzeri è l'ispettore capo Alvarez-Rodriguez in persona per restituirgli un cellulare sequestrato la settimana prima, quando con un'ordinanza dell'ex giudice istruttore Michel Claise - da mesi a sua volta sul banco degli imputati dopo essere stato costretto a fare un passo indietro per un sospetto conflitto d'interessi - aveva fatto irruzione nell'appartamento di Giorgi per portare via il portatile sul quale erano salvate le sue note difensive.

Le parole di chi collabora, è uno dei passaggi della conversazione intercorsa tra le 11:01 e le 11:14 di mattina, non sono ritenute affidabili dal capo della polizia giudiziaria. "Non siamo stupidi", afferma l'investigatore rivolgendosi al compagno dell'ex vicepresidente dell'Eurocamera, Eva Kaili, finita a sua volta al centro dell'inchiesta e trattenuta cinque mesi in detenzione preventiva.

E questo nonostante il memorandum firmato da Panzeri, nel quale il secondo pentito nella storia del Belgio si impegna a "rendere dichiarazioni sostanziali, rivelatrici, veritiere e complete". "Abbiamo detto ok, vogliamo giocare, giochiamo, abbiamo fatto la stessa cosa con Panzeri. Non pensare che, poiché dice delle cose e lo filmiamo, gli crediamo", insiste ancora l'agente.

Poi, davanti alle critiche di Giorgi sui metodi dell'istruzione e sul sequestro dei suoi manoscritti difensivi […] la tesi dell'investigatore si trasforma in un vero e proprio 'j'accuse' nei confronti dell'apparato giudiziario. "Qualunque sia il Paese e qualunque sistema giudiziario esso sia, non c'è giustizia. Non ho fiducia nella giustizia perché è mossa da fili, dai politici. Non ho fiducia nella politica, non ho fiducia nell'Unione europea e non ho fiducia nei funzionari europei". Tutte frasi che ora finiranno sotto la lente dei giudici della Corte d'appello. E che la procura del Belgio, trincerandosi dietro a un 'no comment' d'ordinanza, non smentisce.

