QUAL E' LA POSIZIONE DI ELLY SCHLEIN SUL TERMOVALORIZZATORE DI ROMA? – SULL’OPERA FORTEMENTE VOLUTA DAL SINDACO GUALTIERI (CHE AL CONGRESSO HA SOSTENUTO BONACCINI) C'E' IL NIET DI VERDI E DEL M5S, CON CUI ELLY VORREBBE COSTRUIRE UN’ALLEANZA – CHI HA SEGUITO LA SCHLEIN DA FAZIO AVRA’ NOTATO CHE SI E’ GUARDATA BENE DAL DIRE “ROMA NE HA BISOGNO”…

Estratto dell'articolo di Marina de Ghantuz Cubbe per “la Repubblica - Edizione Roma”

SCHLEIN GUALTIERI TERMOVALORIZZATORE

«La segretaria del Pd Elly Schlein ci ascolti e ascolti i sindaci del Pd contrari all’inceneritore affinché venga riconsiderata la scelta di realizzare l’impianto » . Europa Verde torna all’attacco: i portavoce nazionali Angelo Bonelli e Eleonora Evi nonché il capogruppo alla Camera di Alleanza Verdi e Sinistra Filiberto Zaratti, lanciano un appello alla nuova leader dem. E lo fanno su un tema cruciale e divisivo allo stesso tempo: il termovalorizzatore di Santa Palomba.

elly schlein a che tempo che fa 1

Ripudiato dal M5s, cui Schlein guarda per costruire un’opposizione al governo Meloni, contrastato da Europa Verde che è alleato del Pd ma ha sempre definito quella dell’incenerimento una tecnologia superata e non in linea con i dettami europei. Non voluto dai sindaci dem che governano a Sud di Roma. Una grana per la segretaria che, tra l’altro, tifa per l’economia circolare e si è aggiudicata la leadership del Pd anche parlando di transizione ecologica.

Ospite del programma Che tempo che fa su Rai 3, domenica scorsa ha detto che sul termovalorizzatore « ci confronteremo con i nostri amministratori locali sulla base del lavoro che stanno facendo dappertutto. Sicuramente su alcuni temi chiederemo maggiore impegno». Rispetto a un anno fa, quando l’ex segretario Enrico Letta diceva di « condividere e apprezzare la decisione di Gualtieri», la musica è cambiata. Dalle parole di Schlein sparisce la formula: « Roma ne ha bisogno » . Il metodo annunciato è quello dell’ascolto degli amministratori locali: non solo di Gualtieri che è commissario di governo, ma anche dei dem alla guida di Albano Laziale, Frascati, Ciampino, Genzano di Roma, Grottaferrata, Roccapriora solo per citare alcuni dei venti sindaci che qualche giorno fa hanno scritto al primo cittadino di Roma.

gualtieri elly schlein schlein gualtieri ELLY SCHLEIN GIUSEPPE CONTE A FIRENZE ANGELO BONELLI E NICOLA FRATOIANNI ALLE CONSULTAZIONI ELLY SCHLEIN GIUSEPPE CONTE A FIRENZE

(…)