QUAL È IL VERO MOTIVO DEL FORFAIT DI GIORGIA MELONI ALLA KERMESSE DI CALENDA? LA DUCETTA, INVITATA DAL “CHURCHILL DEI PARIOLI” ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE DI AZIONE, UFFICIALMENTE HA PARLATO DI RAGIONI DI AGENDA, MA LA VERITÀ È CHE NON VOLEVA INDISPETTIRE MATTEO RENZI. LO AVREBBE CONFESSATO LEI STESSA IN UNA TELEFONATA A CALENDA, QUALCHE GIORNO FA: È SOLIDALE PER LA SEPARAZIONE DI CARLETTO CON MATTEONZO (DEL RESTO, ANCHE LEI SI È MOLLATA DA POCO), E NON VUOLE DARE L’IMPRESSIONE DI PARTEGGIARE PER UNO DEI DUE…

Il parterre è ricco: due ministri, il sottosegretario Alfredo Mantovano, la leader del Pd, Elly Schlein, un via vai di parlamentari e cronisti assicurato. Però Carlo Calenda sognava il colpaccio: portare Giorgia Meloni all’assemblea nazionale di Azione, che si tiene stamattina al teatro Eliseo di Roma.

La premier ci ha pensato per giorni, alla fine ha ufficializzato il forfait: non ci sarà, né in presenza, né video-collegandosi. Nemmeno un filmato, come quello spedito domenica scorsa alla festa di FdI per celebrare il primo anno di governo. L’ex ministro dello Sviluppo sperava addirittura in un duello sul palco, un panel Schlein-Meloni. Ma niente da fare. Il motivo?

Formalmente ragioni di agenda: oggi la premier è nelle Marche. Ma dentro Azione raccontano di una telefonata tra la presidente del Consiglio e Calenda, qualche giorno fa, in cui Meloni avrebbe espresso dubbi di natura politica, sulla sua partecipazione. E cioè: non indispettire Matteo Renzi.

Perché il presidente del Senato Ignazio La Russa in questi giorni sta provando a fare da paciere tra le due anime dell’ex Terzo Polo. Gestendone il divorzio, la separazione del gruppo parlamentare, evitando ricorsi e carte bollate. Ecco perché la premier avrebbe deciso di non presenziare alla kermesse di Azione. Per non dare l’impressione di parteggiare per uno dei due partiti centristi, a querelle ancora in corso. […]

