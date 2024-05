QUAL E’ LA LINEA DEL PD DI ELLY SCHLEIN SU UCRAINA E ISRAELE? DOPO MARCO TARQUINIO ANCHE CECILIA STRADA, CANDIDATA ALLE EUROPEE COME INDIPENDENTE E CAPOLISTA DEM PER IL NORD-OVEST, AFFERMA CHE AVREBBE VOTATO CONTRO L’INVIO DI ARMI A KIEV – SU GAZA LA FIGLIA DI GINO STRADA PARLA DI "STRATEGIA ISRAELIANA NON PER LIBERARE GLI OSTAGGI MA PER UCCIDERE I PALESTINESI". E' LA POSIZIONE DEL PD? - VIDEO

https://video.sky.it/news/politica/video/cecilia-strada-a-gaza-strategia-per-uccidere-palestinesi-921523

Da globalist.it

Cecilia Strada

Cecilia Strada è candidata alle elezioni Europee nelle file del Pd, come indipendente e capolista per il Nordovest. Intervistata da Radio 24, ha sottolineato come lei, figlia di Gino Strada, avrebbe votato contro l’invio di armi all’Ucraina.

“Posso essere abbastanza sognatrice da sperare di non dovermi trovare a votare sull’invio di armi perché il problema sarà già stato risolto prima? È quello che auguro sinceramente alla popolazione ucraina. Se capiterà di votare su questo, lo valuteremo al momento in cui ci sarà da votare in base alla situazione del contesto. Avessi dovuto votare ieri avrei votato contro, ma anche questa non è una novità perché ci sono già deputati e senatori che hanno votato in modo diverso dalla maggioranza del partito”.

Cecilia Strada

“Sul tema di come abbiamo inviato le armi la stessa Commissione Europea ha detto agli Stati che si stavano svuotando gli arsenali per mandare le armi in Ucraina chiedendo però i soldi all`UE per il costo delle armi nuove. Un altro problema è stato legato ai sussidi che sono dati all’industria bellica per aumentare la produzione di munizioni per l’Ucraina”.

“Però il problema è che non sono stati poi vincolati questi grossi sussidi all’industria bellica non al solo invio di munizioni in Ucraina. Hanno continuato a vendere le armi anche ai loro clienti quindi di fatto anche questa cosa non si è tradotta in un sostegno all`Ucraina ma all’industria bellica”

