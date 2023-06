GIORGIA MELONI ALLA CAMERA CONTRO IL MOVIMENTO 5 STELLE

BLOB - IL MIX TRA LO SCLERO DI GIORGIA MELONI CON RICCARDO MAGI E LE FACCETTE DI VERDONE IN UN SACCO BELLO

TUNISIA: MELONI, NO LEZIONI DA CHI A BRACCETTO CON DITTATURE COMUNISTE

giorgia meloni alla camera

(LaPresse) - "Onorevole Boldrini, le lezioni da quelli che andavano a braccetto con la Cuba di Fidel Castro e con le dittature comuniste di ieri e di oggi non le accetto. Pure Maduro, li abbiamo 'abbraccettati' tutti".

Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la replica alla Camera dei deputati a seguito del dibattito sulle sue comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles nelle giornate del 29 e 30 giugno.

giorgia meloni alla camera

DE LUCA (PD-IDP), CONDANNIAMO I TONI ASSUNTI DA GIORGIA MELONI

(ANSA) - "Condanniamo e stigmatizziamo con forza i toni assunti dalla presidente del consiglio dei ministri. Non è mai successo quello che abbiamo visto, non abbiamo ascoltato delle repliche ma dei veri e proprio attacchi, delle aggressioni e delle provocazioni inaccettabili nei confronti di membri dell'opposizione. Ci vuole rispetto per il dibattito in quest'Aula": lo ha detto Piero De Luca (Pd-Idp) nelle dichiarazioni di voto alla Camera sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

