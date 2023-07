L'ETÀ AGITA LA POLITICA USA, 'NODO GERONTOCRAZIA DEL CONGRESSO'

(ANSA) - Il repubblicano ottantunenne Mitch McConnell immobile per venti secondi durante una conferenza stampa. La democratica novantenne Dianne Feinstein confusa nel corso di una votazione alla commissione giustizia del Senato. I due episodi degli ultimi giorni scuotono la politica americana, accendendo il dibattito sulla 'gerontocrazia' del Congresso in vista di un'elezione per le presidenziali che potrebbe vedere come protagonisti l'ottantenne Joe Biden e il settantasettenne Donald Trump.

La riluttanza ad andare in pensione dei politici, riporta il New York Times, solleva dubbi fra gli elettori, molti dei quali convinti che sarebbe necessario imporre dei limiti di età. Gli incidenti di McConnell e Feinstein creano particolari problemi alla campagna di Biden, già attaccato per l'età avanzata.

Il presidente scherza sempre sui timori relativi alla sua età, e il leader dei repubblicani in Senato McConnell è ricorso allo stesso approccio dopo essersi 'congelato' nel bel mezzo di una conferenza stampa ed essere stato allontanato dalla telecamere. Mentre in molti settori di attività sono in vigore limiti di età, il Congresso finora ha mostrato ben poco interesse a politiche simili

MCCONNELL E GLI ALTRI: USA, UN PAESE PER VECCHI

Estratto dell’articolo di Matteo Persivale per il “Corriere della Sera”

[…] Joe Biden, 81 anni a novembre, eletto al Senato nel 1972 quando la sua attuale vice Kamala Harris aveva otto anni, è costretto a fare i conti ogni giorno con un’opposizione che martella costantemente l’opinione pubblica americana sulla sua età avanzata, sulle gaffes verbali (ha sempre sofferto di balbuzie, condizione che spesso peggiora dopo i 70) e sugli scivoloni […]

donald trump vs joe biden immagine creata con midjourney 3

Donald Trump, peraltro, suo avversario in pectore alle presidenziali del ’24, ha da poco computo 77 anni […] Il senatore Mitch McConnell, leader della minoranza repubblicana, 81 anni, vittima della polio da bambino che l’ha lasciato da allora claudicante, qualche mese fa è caduto rovinosamente a una cena elettorale a New York (commozione cerebrale, costole rotte, sei settimane di convalescenza) e qualche giorno fa durante un’apparizione davanti alla stampa in Campidoglio si è bloccato per oltre 30 secondi, restando muto finché un collega (medico) non l’ha accompagnato nel suo ufficio […] Si scopre adesso che McConnell quest’anno era caduto altre volte, anche in Finlandia durante una visita ufficiale. Il suo mandato scade nel 2026, e non ha mai detto finora che non si ricandiderà.

DONALD TRUMP MITCH MCCONNELL

Il tema della gerontocrazia washingtoniana è sotto gli occhi di tutti, non più celato dal secolare patto bipartisan di non aggressione sui temi estranei alla politica che ora […] è stato spazzato via dai repubblicani trumpiani di nuova generazione, il cosiddetto Maga […] che è un partito dentro il partito.

DIANNE FEINSTEIN

[…] Dianne Feinstein, senatrice democratica della California, 90 anni portati non straordinariamente bene, scomparsa per mesi da Washington, ha annunciato dopo fortissime pressioni che non si ricandiderà. Ma al Senato (100 seggi) ci sono altri 5 ultraottantenni, e 39 settantenni (gli under 40 sono due su cento). Età media: 64 anni. Alla Camera: 57 (con dieci ultraottantenni).

