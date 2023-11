QUALCUNO DICA ALLA SORA GIORGIA CHE MATTARELLA SPINGE PER IL VOTO A MAGGIORANZA IN EUROPA – IL CAPO DELLO STATO AUSPICA IL SUPERAMENTO DEL SISTEMA DI VOTO ALL'UNANIMITÀ TRA I 27 MEMBRI DELL'UE PER “EVITARE PARALISI”, ALMENO SUI TEMI CRUCIALI – SE DOVESSE PASSARE LA RIFORMA, NON SAREBBERO PIÙ POSSIBILI RICATTI, VETI O “GIOCHETTI”, COME NEL CASO DEL MES CHE L'ITALIA ANCORA NON HA RATIFICATO, NELLA SPERANZA DI OTTENERE UN “AMMORBIDIMENTO” DEL PATTO DI STABILITA” – L'ALTRA BORDATA DELLA “MUMMIA SICULA” ALLA MELONI: “LA SOVRANITÀ NAZIONALE È UNA BANDIERA INUTILE”

L'Europa non può restare ostaggio di pochi Paesi che ricattano tutti gli altri. Quando sono in gioco questioni vitali, perlomeno su quelle, bisogna poter decidere a maggioranza invece che all'unanimità. Altrimenti «si rischia la paralisi», hanno convenuto con un certo grado di preoccupazione Sergio Mattarella e il suo omologo della Repubblica Ceca, Petr Pavel, in visita a Roma.

Fare esempi sarebbe superfluo in quanto sono mesi che l'ungherese Viktor Orbán sta bloccando gli aiuti finanziari e militari all'Ucraina, su cui gli altri leader europei sarebbero d'accordo. Per giunta Orbán punta i piedi pure all'aumento dei fondi per l'immigrazione.

Ma l'atteggiamento ungherese è solo l'antipasto di quanto accadrebbe il giorno che, dagli attuali 27 membri, l'Unione si dovesse allargare a 30 o 32: chiunque potrebbe mettere veti. Perciò Mattarella non ha dubbi, «almeno su alcuni temi occorre superare il voto all'unanimità e passare al voto a maggioranza degli Stati membri».

In particolare l'Europa deve «parlare con una voce sola nella politica estera e di sicurezza, nonché dotarsi di strumenti di politica finanziaria comune». Detta così sembra un'affermazione ovvia; in realtà non la è affatto, nemmeno in casa nostra.

È di una settimana fa il voto al Parlamento Ue con cui Lega e Fratelli d'Italia si sono pronunciati contro le decisioni prese a maggioranza, invece che all'unanimità. Una posizione, va detto, che fa a pugni con quella espressa dal ministro degli Esteri Antonio Tajani (favorevole alla maggioranza qualificata nelle decisioni di politica internazionale) e della stessa premier che ha sottoscritto con la Germania un Piano d'azione tutto orientato al rilancio dell'integrazione europea.

[…] fa osservare Mattarella, «non bisogna contrapporre sovranità europea e sovranità nazionale», che sarebbe un «falso dilemma». Esiste «una sovranità nazionale di bandiera, che però non incide sui reali problemi, e una sovranità condivisa». Quest'ultima non solo «rispetta le specificità e le culture dei singoli Paesi», ma è in grado di incidere sulle grandi questioni mondiali dove altrimenti non conteremmo nulla.

