Torna la festa della Libertà in casa Forza Italia. A volerla il nuovo segretario Antonio Tajani, che come location ha scelto la “sua “Gaeta”: un posto tranquillo, eventi non grandi, onde evitare la grande fatica di portare messe di persone per far vedere che sì, Forza Italia è ancora in palla. Si parte domani alle 16 e concluderà la tre giorni domenica lo stesso Tajani. A scorrere l’elenco degli interventi ci sono tutti, o quasi: manca dal programma la compagna del fondatore Silvio Berlusconi, Marta Fascina.

La dama di Arcore, sotto sfratto perché i figli di Berlusconi le hanno chiesto gentilmente di lasciare la dimora a breve, prima della scomparsa del fondatore aveva voluto avere un ruolo nel partito e sembrava lei la prescelta da Marina Berlusconi e Pier Silvio, soprattutto, come cinghia di trasmissione tra la famiglia e il partito. Le cose evidentemente sono cambiate e adesso, anche scorrendo il programma della festa a Gaeta, di lei non c’è traccia.

Ci sono però i suoi fedelissimi, come Tullio Ferrante e Alessandro Sorte che venerdì all’inaugurazione parteciperà al panel auto celebrativo sulla storia di FI. Ci sarà, tra gli interventi in programma, anche quello della minoranza con Licia Ronzulli. Ma solo lei. Per il resto ci saranno i ministri, tutti, da Bernini a Pichetto Fratin e Zangrillo e i governatori, anche quelli più in rotta con Tajani, come Renato Schifani. [...]

