QUALCUNO HA NOTIZIE DI STRIANO? LA COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA, GUIDATA DALLA TURBO-MELONIANA (TENDENZA ARIANNA) CHIARA COLOSIMO, È ATTIVISSIMA SUL FRONTE DEGLI SCANDALI NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI: CONVOCHERÀ PRESTO ANTONIO DECARO E MICHELE EMILIANO, E POTREBBE APPROFONDIRE ANCHE I CASI DI SASÀ GALLO A TORINO E DI MIMMO RUSSO A PALERMO. NESSUNA NOVITÀ INVECE SUL CASO DOSSIERAGGI A POLITICI E VIP, DI CUI SI DOVREBBE OCCUPARE LA COMMISSIONE: PERCHÉ NON VIENE CONVOCATO PASQUALE STRIANO? FORSE SI VUOLE “ADDORMENTARE” LO SCANDALO?

Estratto dell’articolo di Niccolò Carratelli per “La Stampa”

CHIARA COLOSIMO IN VACANZA IN GRECIA

Bari, Torino, Palermo. La commissione parlamentare Antimafia non fa distinzioni e chiede alla magistratura le carte relative alle tre inchieste che hanno infiammato la politica italiana nell'ultima settimana.

Saranno avviate istruttorie, previste eventuali audizioni, anche con l'obiettivo di cavalcare politicamente le vicende giudiziarie.

Pare che la presidente, la deputata di Fratelli d'Italia Chiara Colosimo, abbia ricevuto diverse richieste da parte di componenti della commissione, variabili in base al colore politico: dal centrodestra si sollecitano approfondimenti sui casi di Bari e Torino, dove le indagini riguardano esponenti del Pd, dal centrosinistra si guarda con attenzione a Palermo, dove è stato arrestato un ex consigliere comunale di Fratelli d'Italia.

DECARO EMILIANO

In tutte e tre le vicende si parla di presunto voto di scambio, voti comprati e corruzione elettorale. Ma c'è una differenza sostanziale: su Bari il ministero dell'Interno ha istituito una commissione di accesso per valutare eventuali infiltrazioni mafiose […]. Una procedura che potrebbe portare allo scioglimento del Consiglio comunale.

Mentre a Torino […] al momento questo scenario non appare plausibile, perché le indagini non hanno evidenziato la presenza della criminalità organizzata all'interno di aziende municipalizzate, come avvenuto nel capoluogo pugliese per la società dei trasporti controllata dal Comune.

«Non c'è nessun elemento che può far ipotizzare un intervento analogo del Viminale», spiegano fonti dem. Questo non significa che i componenti dell'antimafia di centrodestra, ma anche dei 5 stelle, non chiederanno di esaminare con cura le carte dell'inchiesta del pm torinesi, chiedendo magari di ascoltare in audizione i dirigenti del partito nel capoluogo piemontese. Bari, però, è un'altra storia, tanto che la commissione Antimafia a breve convocherà ufficialmente in audizione il sindaco, Antonio Decaro, e il presidente della Puglia Michele Emiliano.

SALVATORE GALLO

D'altra parte, è a Bari che si sono già viste le conseguenze politiche dello scandalo, con lo strappo del Movimento 5 stelle, la rottura del patto nel centrosinistra e l'annullamento delle primarie di coalizione per la scelta del candidato sindaco. […]

MIMMO RUSSO 46

