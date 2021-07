QUALCUNO SPIEGHI A SALVINI E MELONI CHE ORBAN È IL CAVALLO DI TROIA DELLA CINA IN EUROPA - IL “VIKTATOR”, CON CUI IL “CAPITONE” E LA “DUCETTA” SI SONO GIURATI ETERNA AMICIZIA INSIEME ALLE ALTRE DESTRE EUROPEE, DA ANNI SI SCHIERA SEMPRE DALLA PARTE DEL REGIME CINESE. METTE IL VETO OGNI VOLTA CHE L’UE PROVA A BATTERE UN COLPO CONTRO LA REPRESSIONE A HONG KONG, E SI È ANCHE VACCINATO CON IL SINOPHARM - PERCHÉ ALLORA LO CONTINUANO A CORTEGGIARE?

Marco Mayer per www.formiche.net

VIKTOR ORBAN XI JINPING

L’Ungheria di Viktor Orban ha impedito più volte all’ Unione Europea di prendere posizione contro le crescenti violazioni dei diritti civili a Hong Kong e in Cina.

È una conferma che in questi giorni Orban non dice la verità quando sostiene che la sua relazione privilegiata con Pechino è di carattere esclusivamente economico. Non è così: la diplomazia ungherese in Europa (e non solo) opera spesso a vantaggio di Pechino.

MATTEO SALVINI VIKTOR ORBAN

La settimana scorsa Orban é stato anche tra i principali animatori e registi dell’ incontro delle destre europee e del manifesto di valori approvato nell’occasione. Un manifesto che rilancia l’idea di una Europa delle nazioni all’insegna dei valori del liberalismo conservatore.

MARCELLO PERA

Prendendo spunto proprio dal manifesto il presidente Marcello Pera in una recente intervista a Formiche.net suggerisce che in Italia i partiti sovranisti-populisti (Lega e FdI) facciano qualcosa di simile allo scopo di rilanciare il centro destra e allargando lo spettro della loro iniziativa a Forza Italia. Da tempo una personalità autorevole come Pera suggerisce a Matteo Salvini di collocare la cultura politica della Lega su un più nitido versante liberal-conservatore.

STAY HUNGARY, STAY FOOLISH - SALVINI E ORBAN BY CARLI

La proposta è positiva. Ma per me resta un mistero per quali motivi per il presidente Pera i rapporti con Orban non costituiscano un problema del centrodestra italiano. Non comprendo questa sottovalutazione perché – almeno a mio avviso – schierarsi dalla parte del regime di Pechino – come fa Orban da anni – significa tradire alla radice i “fondamentali” del liberalismo europeo.

giorgia meloni e viktor orban

Nei panni di Salvini o di Giorgia Meloni farei appena possibile un breve viaggio ad Hong Kong. Non solo perché è utile dare un segnale di attenzione a una città che vive oggettivamente un momento estremamente difficile, ma anche per rendersi conto di persona di che cosa sta veramente accadendo in una metropoli asiatica che ho avuto la fortuna di conoscere da vicino per la sua cultura, il suo pluralismo religioso e la grande vitalità imprenditoriale.

VIKTOR ORBAN SI FA VACCINARE CON IL CINESE SINOPHARM

Il liberalismo – più o meno conservatore – é una grande tradizione di civiltà che si colloca sul versante opposto delle tendenze ideologiche neo-maoiste e neo-totalitarie che negli ultimi tempi sembrano caratterizzare il regime politico cinese.

Sono tendenze potenzialmente pericolose su cui accendere i riflettori. Niente mosse velleitarie e azzardate, ma neppure silenzio o peggio complicità. E poi Il futuro di Hong Kong è importante per tutti, a destra come a sinistra.

salvini orban

Quando l’Ungheria mette il veto per impedire iniziative europee rivolte a tutelare i diritti civili e la libertà di stampa ad Hong Kong tutti i partiti italiani, uniti, dovrebbero avere il coraggio di prendere pubblicamente le distanze da Orban.

Sotto questo profilo la Meloni nel suo ruolo di presidente dei Conservatori Europei ha una responsabilità in più: se ha definito il Movimento Cinque Stelle la quinta colonna della Cina in Italia, perché continua a corteggiare Orban, la cui vicinanza e amicizia con Pechino è ben più solida e consistente di quella di Beppe Grillo? Non sarebbe meglio divorziare dal leader ungherese?

GIORGIA MELONI VIKTOR ORBAN MELONI E ORBAN GIORGIA MELONI VIKTOR ORBAN