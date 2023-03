“E ORA CHE FACCIO? COTTARELLY?” - LA VIRATA A SINISTRA DEL PD CON ELLY SCHLEIN FA AUMENTARE I MAL DI PANCIA DEI RIFORMISTI DEM. L’ECONOMISTA COTTARELLI, PARLAMENTARE PD, SI PRENDE PER I FONDELLI DA SOLO E RICEVE OFFERTE DAL TERZO POLO: "VIENI DA NOI" - ELLY VUOLE FAR FUORI VINCENZO DE LUCA: NON VUOL SENTIR PARLARE DI TERZO MANDATO PER IL GOVERNATORE DELLA CAMPANIA. I DEM VICINI ALL'EX SINDACO DI SALERNO: "COSI' REGALIAMO LA REGIONE AL CENTRODESTRA" - DAGOREPORT